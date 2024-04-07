الحكم المحلي: الغرفة المكلفة باستقبال البلاغات عن الحمى القلاعية تباشر أعمالها

أخبار ليبيا 24

قالت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، اليوم الأحد، إن الغرفة المكلفة باستقبال البلاغات عن حالات الإصابة بمرض الحمى القلاعية باشرت أعمالها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها بموقع فيسبوك، أن الفريق المختص من الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي والمكلف بعضوية اللجنة المشكلة بقرار وزير الزراعة والثروة الحيوانية باشر مهامه بالغرفة المكلفة باستقبال البلاغات عن حالات الإصابة بمرض الحمى القلاعية.

وأشارت وزارة الحكم المحلي إلى أن استقبال البلاغات يجري عبر هواتف غرفة السيطرة والاتصالات بجهاز الشرطة الزراعية (0920573928 و0914022157).

وأوضحت الوزارة، أن أعضاء الغرفة عقدوا اجتماعا لمناقشة كل التدابير وحلحلة المشاكل بالخصوص، حيث أكد رئيس الغرفة ضرورة إعداد تقارير دورية وإحالتها إلى اللجنة المركزية والمركز الوطني للصحة الحيوانية من حيث الاختصاص.

وتشير تقارير ليبية إلى أن الوضع الوبائي لمرض الحمى القلاعية بين المواشي في عدد من المدن الليبية، مما يشكله من خطر على الإنسان والثروة الحيوانية.

وينتقل فيروس الحمى القلاعية بين الحيوانات عن طريق الجهاز التنفسي والفم، ولكن إصابة الإنسان به نادرة وتكون في حالة ذبح الحيوان المصاب أو حلبه، أو تناول الحليب قبل غليانه، ولا يعتبر الفيروس مهددا لحياة الإنسان، ولكنه قد يتسبب في ظهور حمى الوادي المتصدع التي تصيب الحيوان والإنسان وتؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات.