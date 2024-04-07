الافتاء تدعو إلى تحري هلال شهر شوال يوم الثلاثاء المقبل

أخبار ليبيا 24

دعت دار الافتاء الليبية برئاسية المفتي المعزول الصادق الغرياني المواطنين إلى تحري هلال شهر شوال لهذا العام عند غروب شمس يوم الثلاثاء المقبل 29 رمضان والموافق للتاسع من شهر إبريل 2024.

وقالت الافتاء أنه على من “يُدلوا بشهاداتِهم عند إحدَى المحاكم الجزئية، كلٌّ في منطقتِهِ، على أن يضبطَ الشاهدُ وقتَ الرؤية بالتحديدِ”.

توقعت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته، أن يوافق أول أيام عيد الفطر المبارك الأربعاء المقبل في كافة الدول العربية ومعظم الدول الإسلامية، بما فيها ليبيا.

وأشارت المؤسسة الفلكية في بيان لها، إلى أن الاقتران المركزي بين القمر والشمس بالنسبة للأرض سيحدث يوم الإثنين الموافق 28 رمضان 1445هـ، وسينتج عن هذا الاقتران حدوث كسوف حلقي للشمس يُرى من مناطق أقصى غرب أوروبا وأمريكا الشمالية وشمال أمريكا الجنوبية والمحيط الهادئ والمحيط الأطلسي والقطب الشمالي.

وقالت المؤسسة، “إن حدوث الاقتران في هذا التوقيت، ورؤية الكسوف من مناطق غرب الكرة الأرضية سيؤكدان استحالة رؤية هلال شوال مساء يوم تحريه يوم 8 أبريل في الدول التي بدأت شهر رمضان يوم 11 مارس مثل السعودية ومصر، وغيرها من الدول العربية والإسلامية، ولذلك ستكمل هذه الدول عدة شهر رمضان 30 يوماً”.

وأشارت المؤسسة الفلكية إلى أنه في ليبيا والدول التي بدأت شهر رمضان يوم 12 مارس، فإن يوم التحري سيوافق يوم 9 أبريل، وبعد غروب شمس هذا اليوم سيكون عمر القمر الهلال أكثر من 23 ساعة، وسيمكث لمدة تتراوح بين 57 و65 دقيقة في مختلف المناطق الليبية، وستبلغ نسبة إضاءته 1.43% من إضاءة القمر الكامل.

وكان قد وجه أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية خطابا إلى رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعميم على لجان تقصّي الأهلة لترقب هلال العيد ابتداءً من ليلة 28 رمضان.

وأوضح رئيس الحكومة في خطابه أن ذلك يأتي بسبب ما حصل من لغط من بعض الناس في إثبات رؤية هلال شهر رمضان هذا العام، وإدلاء الشهود بشهادتهم أمام بعض المحاكم، وعدم قبولها لاختلافها عن شهادات أخرى قدمت في ذات السياق.

التخوف من نقص صوم الناس

كما أشار رئيس الحكومة إلى أن أحد الأسباب الأخرى وراء مطالبه يأتي لتأخر ليبيا عن ابتداء صيام الشهر عن دول الجوار، واحتياطا لئلا ينقص صوم الناس عن تسعة وعشرين يوما.

وطالب حماد من رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التعميم على لجان تقصي الأهلة، التابعة للجنة العليا للإفتاء بضرورة الخروج لترقب هلال العيد لهذا العام ابتداء من ليلة الثامن والعشرين من رمضان.