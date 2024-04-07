استقرار بأسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي بالسوق الرسمية

أخبار ليبيا 24

استقر سعر صرف الدولار، أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الأحد، عند 4.83 دينار، وفق مصرف ليبيا المركزي.

واستقر سعر صرف اليورو أيضا عند 5.24 دينار، وانخفض سعر العملة البريطانية الجنيه الإسترليني إلى 6.11 بعد أن كان 6.12 في تعاملات نهاية الأسبوع، الخميس الماضي. بينما بقيت الليرة التركية عند سعر صرف 0.15 دينار.

كما بقي سعر صرف الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، بينما انخفض الدينار التونسي إلى 1.52 دينار ليبي من 1.55 ديار في تعاملات الخميس.

رأي آخر للسوق الموازية

وفي تعاملات السوق الموازية أمس السبت، انخفض سعر الدولار انخفاضاً بسيطاً أمام الدينار مسجلا 7.30 دينار، بعد أن كان 7.34 دينار الخميس الماضي.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية والدينار التونسي، إذ استقرت عند مستوى 0.24 دينار الأولى والثاني 2.20 دينار. كما ثبت سعر كسر الذهب “عيار 18” عند مستوى 397 دينارًا.

في سياق آخر، يسعى مصرف ليبيا المركزي للحفاظ على أمن وسلامة الموقع الإلكتروني الخاص به، الذي تعرض لهجوم سيبراني هو الآخر أسوة بالهجوم الذي حصل لمنصة حجز العملات الأجنبية يوم الأربعاء الماضي، ووفقاً لبيان المصرف إنهم يعملون على التصدي له أو لأي هجمات الكترونية مستقبلية.