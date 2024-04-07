إيران : جميع سفارات إسرائيل في خطر

أخبار ليبيا 24

قال كبير المستشارين العسكريين للمرشد الإيراني الجنرال رحيم صفوي: “إن جميع سفارات إسرائيل لم تعد آمنة”.

وصرح صفوي لوكالة “تسنيم” التابعة لـ الحرس الثوري إن “الاستراتيجيات الإقليمية ستشهد تغييرات جذرية”، مضيفاً أن “جبهة المقاومة ستقرر مصير المنطقة بقيادة إيران”.

وتأتي هذه التصريحات بعد هجوم شنته إسرائيل على القنصلية الإيرانية بدمشق في الأول من أبريل ، والذي توعدت طهران بالرد عليه.

هل ترد إيران على إسرائيل؟

و نشرت صحيفة “همشهري” التابعة لبلدية طهران أسماء صور 9 صواريخ إيرانية، قالت إنها “قادرة على ضرب إسرائيل”، ومن بينها صاروخ “خرمشهر 4” البالغ مداه ألفي كيلومتر، وصاروخ “سجيل” الذي يصل مداه إلى 2500 كيلومتر، وصاروخ “قاسم سليماني” البالغ مداه 1400 كلم، وصاروخ “خيرشكن” البالغ مداه 1450 كيلومتراً، في رسالة تهديد واضحة لإسرائيل وأمريكا.

وتعتقد مصادر استخباراتية أميركية وإسرائيلية أن إيران تخطط للانتقام من تدمير مجمع سفارتها في دمشق، بشن هجمات بطائرة “شاهد” المسيرة، وصواريخ “كروز”، على سفارة إسرائيلية. وقالوا إن الرد الإيراني باستهداف منشأة دبلوماسية إسرائيلية، من المرجح أن يكون قبل نهاية شهر رمضان، وفقاً لشبكة “سي بي إس” الأميركية.

وكثف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية في سوريا ضد قوات “الحرس الثوري” الإيراني وجماعة “حزب الله” اللبنانية الموالية لإيران.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأحد إن الاستعدادات اكتملت للتعامل مع أي سيناريو قد يستجد مع إيران.