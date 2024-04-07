أردوغان: خطط إدامة نظام الاستغلال تقف خلف الصراعات في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن خطط إدامة نظام الاستغلال هي التي تقف خلف الصراعات الدموية والتوترات والظلم حتى الأن في ليبيا وسوريا واليمن والسودان وفلسطين والعديد من الأراضي الإسلامية الأخرى.

وأوضح أردوغان في كلمة ألقاها في ختام برنامج مسابقة تلاوة القرآن الكريم، تابعتها “أخبارليبيا 24″، أن المكائد التي تحيكها القوى الإمبريالية العالمية ضد العالم الإسلامي لها دور كبير في المشاكل التي يعيشها المسلمون، مشيرا إلى أن المستفيد الأكبر من ثروات العالم الإسلامي ليس أصحابها الحقيقيون بل القوى الاستعمارية السابقة.

وأضاف أردوغان أن آلية الاستغلال تظهر بوضوح في كثير من المناطق في أفريقيا وآسيا، مؤكدا أن الحروب والصراعات تأتي على رأس هذه الأدوات، لافتا إلى أن المخططات يتم تنفيذها بأقنعة مختلفة كل مرة، تارة تحت ستار جلب الديمقراطية وتارة أخرى بذريعة محاربة الإرهاب وانهاء التوترات أو تحت غطاء التنمية وإحلال السلام والاستقرار.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الهدف الرئيسي لكل تلك المخططات هو نهب الثروات، مبديا أسفه لنجاح القوى الساعية وراء ذلك في الغالب، لافتا إلى عدم تمكن سوريا من الخروج من الفوضى والاضطرابات منذ 13 عامًا، وتعذر إرساء أجواء الهدوء والاستقرار في ليبيا واليمن حتى الآن.

وكان أردوغان قد سعى لتمديد مهام القوات التركية في ليبيا بدعوى حماية مصالح بلاده، بعد توقيع مذكرتي تفاهم مع فائز السراج واستكمالها مع عبد الحميد الدبيبة، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري وتحديد مجالات الصلاحية البحرية.