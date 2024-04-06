مهرجان “ليالي سوق الجريد” الفني التراثي شاهد على تضحيات الجيش

أخبار ليبيا 24

تحت شعار “عمار يا بنغازي”، نظمت المؤسسة الليبية للإعلام بالحكومة الليبية مهرجان ليالي سوق الجريد، بمناسبة إعادة افتتاح سوق الجريد بمدينة بنغازي.

وجاءت انطلاقة المهرجان بعد إعادة إعمار سوق الجريد نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت به جراء الحرب على الإرهاب، ليعود ويتزين بحلته الجديدة، التي تحمل عبق الماضي.

سوق الجريد رمزية ضاربة في جذور التاريخ

وتأتي أهمية سوق الجريد بمدينة بنغازي، لما له رمزية ضاربة في جذور التاريخ، وتكريماً لتضحيات القوات المسلحة العربية الليبية التي خاضت بالتلاحم مع أبناء المدينة معركة تاريخية لتطهيرها من براثن الجماعات الظلامية.

وجرت فاعليات المهرجان خلال يومي الخميس والجمعة 24-25 رمضان، بشاركة نخبة من عمالقة الفن والتراث الثقافي الليبي؛ أمثال الفنان سيف النصر ، ومحمد الوافي، وأبوبكر محمد، والشاعر علي الهوني، وعلى أنغام فرقة الزمن الجميل، وبحضور عددٍ من الإعلاميين، ووفد من السفارة الأمريكيّة، وجمعٍ من المواطنين.

إعادة افتتاح سوق الجريد ببنغازي بعد صيانتها

وكانت الحكومة الليبية قد أعلنت عن إعادة افتتاح سوق الجريد في مدينة بنغازي بعد صيانتها الشاملة، وحضر الافتتاح الصقر بوجواري، عميد بلدية بنغازي، و جبريل البدري، رئيس جهاز “طارق بن زياد للخدمات والإنتاج”، وفرج أقعيم وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، ووفد من أعيان ومشايخ بنغازي، وعدد من مسؤولي القطاعات بالمدينة.

وتعد السوق سوق الجريد بـ بنغازي أحد المعالم العريقة بالمدينة التي خضعت للصيانة بدعم من القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، بعدما تعرضت للتخريب على أيدي الجماعات الإرهابية خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى حضور الاحتفال