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ماكرون يُعلق آماله على مشاركة مبابي أولمبياد باريس

6 أبريل، 2024 3:55 م
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أخبار ليبيا 24

علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، آماله على أن يتمكن مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، من المشاركة مع المنتخب الأولمبي الفرنسي في الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس هذا الصيف.

وقال ماكرون لعدد من الطلاب الذين سألوه عن مصير مشاركة مبابي في الأولمبياد خلال زيارة لمدرسة ابتدائية في باريس أمس الجمعة “آمل أن يتمكن من المشاركة في الألعاب الأولمبية”.

وسبق لمبابي البالغ عمره 25 عاما، أن أعلن في مناسبات عدة أنه يحلم بالمنافسة في أولمبياد باريس، مع الاستفادة من النظام الأولمبي الذي يسمح لكل منتخب بإشراك ثلاثة لاعبين يتجاوزون الحد الأقصى المسموح به وهو 23 عاما.

قوانين صارمة لنادي ريال مدريد قد تحرم مبابي المشاركة

وتصطدم آمال ماكرون ورغبة مبابي بصرامة قواعد نادي ريال مدريد المتوقع أن ينضم إليه النجم الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يرفض النادي الملكي بشكل قاطع السماح للاعبيه بالمشاركة في المسابقة الأولمبية.

وبما أن مسابقة كرة القدم في الألعاب الأولمبية ليست مدرجة في روزنامة الاتحاد الدولي (فيفا)، فإن الأندية ليست ملزمة بتحرير لاعبيها.

وتنطلق منافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس، في 24 يوليو المقبل أي قبل يومين من حفل الافتتاح الرسمي للدورة الأولمبية، وتختتم بالمباراة النهائية على ملعب “بارك دي برنس” في التاسع من أغسطس المقبل.

6 أبريل، 2024 3:55 م
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