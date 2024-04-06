مؤسسة “رؤية” لعلوم الفضاء: الأربعاء أول أيام عيد الفطر في ليبيا

أخبار ليبيا 24

توقعت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته، أن يوافق أول أيام عيد الفطر المبارك الأربعاء المقبل في كافة الدول العربية ومعظم الدول الإسلامية، بما فيها ليبيا.

وأشارت المؤسسة الفلكية في بيان لها، إلى أن الاقتران المركزي بين القمر والشمس بالنسبة للأرض سيحدث يوم الإثنين الموافق 28 رمضان 1445هـ، وسينتج عن هذا الاقتران حدوث كسوف حلقي للشمس يُرى من مناطق أقصى غرب أوروبا وأمريكا الشمالية وشمال أمريكا الجنوبية والمحيط الهادئ والمحيط الأطلسي والقطب الشمالي.

وقالت المؤسسة، “إن حدوث الاقتران في هذا التوقيت، ورؤية الكسوف من مناطق غرب الكرة الأرضية سيؤكدان استحالة رؤية هلال شوال مساء يوم تحريه يوم 8 أبريل في الدول التي بدأت شهر رمضان يوم 11 مارس مثل السعودية ومصر، وغيرها من الدول العربية والإسلامية، ولذلك ستكمل هذه الدول عدة شهر رمضان 30 يوماً”.

وأشارت المؤسسة الفلكية إلى أنه في ليبيا والدول التي بدأت شهر رمضان يوم 12 مارس، فإن يوم التحري سيوافق يوم 9 أبريل، وبعد غروب شمس هذا اليوم سيكون عمر القمر الهلال أكثر من 23 ساعة، وسيمكث لمدة تتراوح بين 57 و65 دقيقة في مختلف المناطق الليبية، وستبلغ نسبة إضاءته 1.43% من إضاءة القمر الكامل.

رؤية الهلال بالعيين المجردة

وأكدت المؤسسة، أنه سيمكن رؤية الهلال بالعين المجردة، ومن دون استخدام التلسكوبات في حالة صفاء الأفق الغربي من السماء، وخلوه من السحب والملوثات. مشيرة أنه سيمكن للراصد رؤية كوكب المشتري وعنقود الثريا النجمي ونجم الدبران فوق موقع الهلال بعد حلول الثلاثاء.

وأكدت المؤسسة أن مسألة تحديد أول أيام الشهر الهجري بشكل رسمي ترجع إلى جهات الاختصاص في كل دولة.