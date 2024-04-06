الأخبارليبيا

“ضحايا لحقوق الإنسان” تدين اتهامات “الحاسي” للقضاء وتطالب بالتحقيق

"ضحايا لحقوق الإنسان": إفشاء "الحاسي" لأسرار التحقيقات أمر مخالف للقانون

6 أبريل، 2024 2:02 ص
0 0
“ضحايا لحقوق الإنسان” تدين اتهامات “الحاسي” للقضاء وتطالب بالتحقيق
“ضحايا لحقوق الإنسان” تدين اتهامات “الحاسي” للقضاء وتطالب بالتحقيق

أخبار ليبيا 24

أدانت منظمة ضحايا لحقوق الإنسان، الاتهامات بالرشوة والتزوير للنيابة العامة، مطالبة النائب العام بفتح تحقيق عاجل وسريع.

"ضحايا لحقوق الإنسان" تدين اتهامات "الحاسي" للقضاء وتطالب بالتحقيق
“ضحايا لحقوق الإنسان” تدين اتهامات “الحاسي” للقضاء وتطالب بالتحقيق

واستنكرت منظمة ضحايا لحقوق الإنسان، في بيان لها تحصلت “أخبار ليبيا 24” على نسخة منه بشدة الاتهامات بالرشوة والتزوير التي وجهها “خليل الحاسي” لقيادات النيابة العامة وعلى رأسهم الصديق الصور، النائب العام، مشددة على أنها حريصة كل الحرص على عدم المساس بحرية الرأي والتعبير، وتقف ضد النيل من هذا الحق بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدولية، وفي الوقت نفسه تؤكد حرصها ودعوتها لإحترام هيبة القضاء والنيابة العامة.

الحاسي يتهم النائب العام بالفساد وحماية علي الدبيبة

“ضحايا لحقوق الإنسان”: إفشاء الحاسي لأسرار التحقيقات أمر مخالف للقانون

واعتبرت منظمة ضحايا لحقوق الإنسان، أن إفشاء أسرار التحقيقات على منصات التواصل والمنابر الإعلامية أمر مخالف للقانون و يساهم بصورة مباشرة في عدم تحقيق العدالة وإفلات المتهمين من العقاب، وهو بلا شك فعل يقوض كل جهودنا ومساعينا لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

زبيدة: “الصور” رجل قانون واتهامات “الحاسي” لانقيم لها وزناً

وأكدت منظمة ضحايا على مطلبها الدائم بإلغاء كل القوانين المقيدة للحقوق والحريات وعلى رأسها قوانين ” الإرهاب والجرائم الإلكترونية”، داعية الجميع للحفاظ علي سرية التحقيقات وعدم إفشاء أي معلومات تهدد سيرها.

وطالبت منظمة ضحايا لحقوق الإنسان، مكتب النائب العام بسرعة فتح تحقيق في ما ورد من معلومات علي لسان خليل الحاسي، داعية “الحاسي” لسلوك الطرق القانونية لإيصال ما لديه من معلومات قد تفيد التحقيق وتساعد على تحقيق العدالة.

الوسوم
6 أبريل، 2024 2:02 ص
0 0

المزيد من الأخبار

الحاسي يتهم النائب العام بالفساد وحماية علي الدبيبة

زبيدة: “الصور” رجل قانون واتهامات “الحاسي” لانقيم لها وزناً

6 أبريل، 2024 1:39 ص
"أعضاء الهيئات القضائية" ترفض اتهام القضاء بالفساد وتطالب بالتحقيق

“أعضاء الهيئات القضائية” ترفض اتهام القضاء بالفساد وتطالب بالتحقيق

6 أبريل، 2024 12:16 ص
"تعلم قبل مخاطبة الأساتذة".. نشطاء يسخرون من أخطاء "دعوة الدبيبة للإفطار"

“تعلم قبل مخاطبة الأساتذة”.. نشطاء يسخرون من أخطاء “دعوة الدبيبة للإفطار”

5 أبريل، 2024 11:51 م
image 6483441 5

تشهير بالسلطة القضائية..والوطنية لحقوق الإنسان تطالب بمحاسبة المحرضين

5 أبريل، 2024 11:40 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى