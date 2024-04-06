“ضحايا لحقوق الإنسان” تدين اتهامات “الحاسي” للقضاء وتطالب بالتحقيق

أخبار ليبيا 24

أدانت منظمة ضحايا لحقوق الإنسان، الاتهامات بالرشوة والتزوير للنيابة العامة، مطالبة النائب العام بفتح تحقيق عاجل وسريع.

واستنكرت منظمة ضحايا لحقوق الإنسان، في بيان لها تحصلت “أخبار ليبيا 24” على نسخة منه بشدة الاتهامات بالرشوة والتزوير التي وجهها “خليل الحاسي” لقيادات النيابة العامة وعلى رأسهم الصديق الصور، النائب العام، مشددة على أنها حريصة كل الحرص على عدم المساس بحرية الرأي والتعبير، وتقف ضد النيل من هذا الحق بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدولية، وفي الوقت نفسه تؤكد حرصها ودعوتها لإحترام هيبة القضاء والنيابة العامة.

“ضحايا لحقوق الإنسان”: إفشاء الحاسي لأسرار التحقيقات أمر مخالف للقانون

واعتبرت منظمة ضحايا لحقوق الإنسان، أن إفشاء أسرار التحقيقات على منصات التواصل والمنابر الإعلامية أمر مخالف للقانون و يساهم بصورة مباشرة في عدم تحقيق العدالة وإفلات المتهمين من العقاب، وهو بلا شك فعل يقوض كل جهودنا ومساعينا لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

وأكدت منظمة ضحايا على مطلبها الدائم بإلغاء كل القوانين المقيدة للحقوق والحريات وعلى رأسها قوانين ” الإرهاب والجرائم الإلكترونية”، داعية الجميع للحفاظ علي سرية التحقيقات وعدم إفشاء أي معلومات تهدد سيرها.

وطالبت منظمة ضحايا لحقوق الإنسان، مكتب النائب العام بسرعة فتح تحقيق في ما ورد من معلومات علي لسان خليل الحاسي، داعية “الحاسي” لسلوك الطرق القانونية لإيصال ما لديه من معلومات قد تفيد التحقيق وتساعد على تحقيق العدالة.