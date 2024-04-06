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زبيدة: “الصور” رجل قانون واتهامات “الحاسي” لانقيم لها وزن

زبيدة: الصور أصدر تعليماته بعدم التراخي في محاسبة المسؤولين

6 أبريل، 2024 1:33 ص
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الحاسي يتهم النائب العام بالفساد وحماية علي الدبيبة
الحاسي يتهم النائب العام بالفساد وحماية علي الدبيبة

أخبار ليبيا 24

قال المستشار علي زبيدة، وكيل النيابة في مكتب النائب العام، إن قضية علي الدبيبة، ابن عم عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية، وزوج شقيقته، جرى التحقيق فيها خلال فترة ولاية النائب العام السابق المستشار عبد القادر رضوان مارس 2014، حتى 30 يونيو 2014، وذلك بمعرفة المستشار الهادي رحاب، وقد قرر الإفراج عنه وشطب اسمه من منظومة الإنتربول.

الحاسي يتهم النائب العام بالفساد وحماية علي الدبيبة

وأوضح زبيدة في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن اتهاماتخليل الحاسي”  لا يقيمون لها وزن، لافتا إلى أن  تاجر المخدرات عبد الرحيم الفيتوري، الذي كان مقيماً خارج ليبيا، صدر أمر بضبطه عن طريق الإنتربول وجرى ترحيله إلى ليبيا وتسليمه إلى وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن مكتب النائب العام بانتظار إحالته لمباشرة التحقيق معه.

زبيدة: الصور أصدر تعليماته بعدم التراخي في محاسبة المسؤولين

ونفى زبيدة اتهامات “الحاسي” حول اختراق مكتب النائب العام من قبل أنصار عبد الغني الككلي الشهير بـ “غنيوة” رئيس “جهاز دعم الاستقرار”، أو مطالبته بالإفراج عن أي مسؤول، مشددا على أن أحد لم يتَجرّأ، واتصل بالنائب العام يطالبه بالإفراج عن مسؤول محبوس.

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وأضاف زبيدة أن النائب العام كان يصدر تعليمات جازمة حازمة بعدم التراخي في محاسبة المسؤولين أَياً كانت مراتبهم أو مشاربهم أو مذاهبهم فيستوي لديه الوزير والخفير، لافتا إلى أنه المختص في مكتب النائب العام بـ “النشرات الحمراء” ، مشددا على أن الصديق الصور لم يلغي أية “نشرة حمراء”، وكذلك عدم إصداره لأية نشرة إلا بناءً على قضية بحق متهم هارب في دعوى جنائية تتسم بالخطورة وجدية الاتهام.

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6 أبريل، 2024 1:33 ص
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