تحت المجهر: هل يُحقق الطرابلسي وعده بتطهير العاصمة من الميليشيات؟

أخبار ليبيا 24

تعتبر الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس، عاملاً مهماً في المشهد العام، حيث تظهر بقوة في حالات الاشتباكات المسلحة بالمنطقة الغربية. وتثير حكومة الدبيبة منتهية الولاية، التي تولت السلطة في ليبيا، تساؤلات حول قدرتها على إخراج هذه الميليشيات من العاصمة، وهو الأمر الذي تعهد به عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، مع وجود شكوك بقدرته على تنفيذ هذا الوعد نتيجة لغياب خطة واضحة.

طرابلس بين سيطرة الميليشيات ووعود الإخلاء

توجد مخاوف من أن الإخلاء المحتمل لا يشمل سوى تحركات محددة دون تطبيق إجراءات فعالة لمنع عودة هذه الميليشيات إلى العاصمة، وقد يكون جزءًا من مشروع أميركي لتدريب ودمج هذه التشكيلات في هياكل أمنية وعسكرية لمواجهة التهديدات المستقبلية، ما يعزز من وجودها في المشهد الليبي.

معركة السلطة والتشكيلات: الرهانات السياسية والأمنية في طرابلس

وتختلف الآراء حول دوافع وعد الطرابلسي بإخلاء العاصمة، فبينما يرى البعض أنه استجابة لضغوط الرأي العام بعد حادث أبو سليم في 17 فبراير الماضي ومقتل 10 أفراد، بعضهم ينتمون لجهاز دعم الاستقرار، يعتبر آخرون أنها محاولة لتهدئة التوترات الداخلية بين التشكيلات المختلفة، خاصة بين “اللواء 444 قتال” بقيادة محمود حمزة، و”جهاز الردع” بقيادة عبد الرؤوف كاره، بعدما أوقعت الاشتباكات التي جرت بينهما في أغسطس الماضي أكثر من 50 قتيلاً.

وتعتمد خطة الطرابلسي على نقل تمركزات الميليشيات خارج وسط العاصمة دون وضع خطوات واضحة لتفكيكها وتسليم سلاحها، مما يثير مخاوف من تجدد الصراعات في المستقبل.