بايرن يهدر تقدمه بهدفين ويخسر بنتيجة 3-2 أمام هايدنهايم

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أهدر بايرن ميونيخ تقدمه بهدفين ليتعرض لخسارة مفاجئة 3-2 أمام مستضيفه هايدنهايم، اليوم السبت، ما قضى على آمال الفريق البافاري الضعيفة في الفوز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم قبل ست مباريات من نهاية الموسم.

وأكمل تيم كليندينست انتفاضة لا تُنسى لأصحاب الأرض في الدقيقة 79 بعد أن سجل هدفين في دقيقتين في بداية الشوط الثاني، ليترك بايرن بفارق 16 نقطة خلف باير ليفركوزن المتصدر، الذي يمكنه حسم لقبه الأول بعد مباريات الأسبوع المقبل.

وخسر الفريق البافاري، الذي سيواجه أرسنال الأسبوع المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، آخر مباراتين له في الدوري، إذ من المقرر أن يغادر المدرب توماس توخيل في نهاية الموسم.

وعلى الرغم من الخسارة، قال رؤساء النادي بعد المباراة إن توخيل سيتولى المسؤولية الأسبوع المقبل ضد أرسنال.

ويحتل الفريق المركز الثاني برصيد 60 نقطة مقابل 76 لباير ليفركوزن. وانضم شتوتجارت صاحب المركز الثالث إلى بايرن برصيد 60 نقطة بعد فوزه 1-صفر على مستضيفه بروسيا دورتموند الذي تراجع إلى المركز الخامس.

وقال توخيل لاعب بايرن في مؤتمر صحفي: “في غضون 10 إلى 15 دقيقة من الشوط الثاني، أهدرنا كل ما بنيناه حتى تلك اللحظة”. وأصاف” “أتيحت لنا فرص لقلب المباراة مرة أخرى. ولكن بعد ذلك استقبلنا هدفًا بسهولة شديدة”.

وقال توخيل: “لا أستطيع تفسير ذلك.. من الواضح أننا نكافح من أجل الحفاظ على تركيزنا على مستوى عال.. من الصعب الشرح.. أستطيع أن أصف ذلك ولكن من الصعب شرحه”.

هايدنهايم يقلب الطاولة على بايرن

وبدا أن الفريق البافاري، الفائز بآخر 11 لقبا على التوالي في الدوري، في طريقه لتحقيق فوز مريح بعد هدفي الشوط الأول عن طريق هاري كين وسيرج جنابري. وكان توخيل قد طالب برد فعل بعد خسارة الأسبوع الماضي أمام بوروسيا دورتموند.

لكن أصحاب الأرض ردوا بهدفين في دقيقتين – من كيفن سيسا وكليندينست – ليذهلوا بايرن.

وتصدى هايدنهايم بشكل مريح لأي هجوم لبايرن وزاد الضغط تدريجياً. ليكمل كليندينست هجمة مرتدة ويحقق فوزا لا يُنسى للنادي.

ويحتل هايدنهايم – أول ناد صاعد حديثا في تاريخ الدوري الألماني يهزم بايرن بعد تأخره بهدفين – المركز العاشر في الجدول برصيد 33 نقطة.