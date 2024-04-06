الفيتوري: ليبيا ليس عليها دين خارجي ودين الحكومة كله محلي

أخبار ليبيا 24

قال عطية الفيتوري، أستاذ الاقتصاد بـ جامعة بنغازي، إن ليبيا ليس عليها دين خارجي، لافتا إلى أن دين الحكومة كله محلي، وبالعملة الوطنية الدينار.

وأوضح الفيتوري في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، رصدتها “أخبار ليبيا 24” أنه قبل عام 2021 كان الدين العام أكبر من الدخل ولكن بعد تخفيض قيمة الدينار، وفي بداية عام 2021 أصبح الدين العام أقل من الناتج المحلي الإجمالي لأن إيرادات الحكومة أغلبها بالدولار من صادرات النفط بينما الدين بالدينار

وأشار الفيتوري إلى أن الدين العام ينسب إلى دخل البلد فيكون نسبة من الدخل، موضحا أن هناك دولا كثيرة تخطى فيه الدين العام نسبة 100% يعني أن الدين أكبر من الناتج المحلي الإجمالي، الدين العام يمكن أن يكون محليا، أو خارجيا أو أجنبيا، لافتا إلى أن الدين العام المحلي بالنسبة للبلدان النامية عمومًا ينشأ بسبب وجود عجز في الميزانية العامة ويحسب بالعملة الوطنية، أما الدين الخارجي فينشأ بسبب العجز في ميزان المدفوعات ويحسب بالعملة الأجنبية مثلا بالدولار أو اليورو.

وأضاف الفيتوري أنه بخصوص البلدان الصناعية أو المتقدمة لا تفرق كثيرًا بين الدين المحلي والخارجي لأنها غالبا ما يترتب الدين عن طريق إصدار سندات وزارة المالية، وعرض هذه السندات في السوق المالي ، فتشتريها الشركات الوطنية والأجنبية وكذلك الحكومات الأجنبية على السواء كما في حالة أمريكا ودول اليورو واليابان وغيرها.

وأشار الفيتوري إلى أن كل البلدان في هذا العالم سواء النامية أم المتقدمة عليها ديون خارجية أو محلية، وذلك أما بسبب العجز في موازين مدفوعاتها أو عجز ميزانياتها العامة في سنوات سابقة، لافتا إلى أن أكبر دولة مدينة في العالم هي أمريكا، حيث بلغت ديونها أكثر من 33 ترليونا دولار في نهاية 2023، يليها بعض الدول الأوروبية مثل بريطانيا،وفرنسا، وألمانيا ،وكذلك اليابان وغيرها، موضحا أن أكبر الدول التي تحتفظ بسندات الدين الأمريكي هي الصين بأكثر من 3 ترليون دولار.

وأكد الفيتوري أن المشكلة الأكبر بالنسبة للبلدان النامية في الدين الخارجي وليس الدين المحلي؛ ذلك لأن الدين المحلي غالبا ما يكون بفائدة ثابتة طوال فترة سداد الدين ،بينما الدين الخارجي غالبا ما يكون بفائدة متغيرة وليست ثابتة، وهذا بسبب تغير أسعار الفائدة في أمريكا ودول اليورو، لافتا إلى أنه في 2023 اضطرت أمريكا لرفع سعر الفائدة مما أدى إلى رفع أسعار الفائدة في كثير من البلدان وانعكس ذلك حتى على القروض السابقة التي تحصلت على الدول عموما.