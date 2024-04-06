الأرصاد: طقس دافئ على أغلب مناطق البلاد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن يكون الطقس دافئا علي أغلب مناطق ليبيا.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن إدارة التنبؤات الجوية بالمركز يكون الطقس دافئا خلال فترات النهار على أغلب مناطق البلاد نتيجة لامتداد مرتفع جوي حيث درجات الحرارة القصوى على مناطق الشمال تتراوح ما بين (24–30)مْ وما بين (29-34)مْ على مناطق الوسط والجنوب.

ومن المتوقع ظهور شبورة مائية أثناء الليل وفي الصباح الباكر على الساحل الممتد من مصراته حتي سرت وتكون الضباب علي بعض مرتفعات الجبل الأخضر.

ووفقا للنشرة، تكون السماء في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة-جبل نفوسة صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (24–30)مْ.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (21–26)مْ.

بينما في الجفرة- سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (29–34)مْ.

وفي الواحات-السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (28–32)مْ.