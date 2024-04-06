ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 33137 قتيلا

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي لقطاع غزة إلى 33137، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر.

وأضافت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، أن “حصيلة الإصابات في القطاع ارتفعت إلى 75815 منذ بدء العدوان”.

وقالت الوزارة إن “قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في غزة، أسفرت عن استشهاد 46 مواطنا، وإصابة 65 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية”.

وأشارت الوزارة إلى أنه: “لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع لليوم 183 على التوالي، رغم قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق.

وفي وقت سابق السبت، قالت حركة حماس، إنها سترسل وفدا مفاوضا إلى العاصمة المصرية، للمشاركة في المحادثات التي من المقرر أن تستأنف غدا الأحد، مؤكدة عدم تنازلها عن مطالبها.

وأضافت حركة حماس في بيان لها، إن “وفدا قياديا من الحركة برئاسة د. خليل الحية سيتوجه غدا الأحد إلى القاهرة، استجابة لدعوة الأشقاء في مصر”.

وتابعت: “حماس تؤكد تمسكها بموقفها الذي قدمته يوم 14 مارس، وهي مطالب طبيعية لإنهاء العدوان، ولا تنازل عنها”.

وأعادت حماس التأكيد أن “مطالب شعبنا وقواه الوطنية تتمثل بوقف دائم لإطلاق، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وعودة النازحين الى أماكن سكناهم وحرية حركة الناس وإغاثتهم وإيوائهم، وصفقة تبادل أسرى جادة”.