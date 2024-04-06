ارتفاع الدولار أمام الدينار في السوق الموازية

أخبار ليبيا 24

أظهر سعر صرف الدولار ارتفاعا أمام الدينار في تعاملات الأسبوع الماضي في السوق الموازية، وارتفع الدولار بواقع 120 درهما، ليسجل 7.34 دينار مقابل 7.18 دينار السبت الماضي.

كما حقق اليورو مكاسبا أمام الدينار الليبي بارتفاعه 140 درهما، إذ أغلق اليورو تعاملات الأسبوع عند 7.80 دينار مقابل 7.66 دينار.

واستقر سعر العملة البريطانية خلال الأسبوع، وبقي الجنيه الاسترليني عند 8.80 دينار.

بينما لم تشهد الليرة التركية والدينار التونسي تغييرا، إذ استقر السعر في تعاملات الأسبوع عند 0.24 دينار لليرة التركية، و2.20 دينار للعملة التونسية.

حجز العملة الأجنبية للأفراد

والأربعاء الماضي، كشف مصرف ليبيا المركزي، عن حجز 133 مليون دولار أمريكي خلال يومي الاثنين والثلاثاء عبر “منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد”.

وقال المصرف، أن “منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد” أنجزت يوم الاثنين فقط، أكثر من (17،900) عملية حجز.

وأضاف المصرف المركزي، إن القيمة الإجمالية لهذا الحجز بلغت (68 مليون دولار أمريكي).

وذكر مصرف ليبيا المركزي، كذلك، أنّ المنصة أتمّت (17,200) عملية حجز ليوم الثلاثاء، بقيمة إجمالية بلغت (65 مليون دولار أمريكي). وأطلقت “منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد” مطلع فبراير الماضي.

وقال المصرف، إنّه تمكّن مساء يوم الاثنين من التصدي لهجوم “سيبراني” من نوع حجب الخدمة الموزع (DDoS)، عن طريق منع الوصول للمنظومة لأي عنوان شبكي مسجل خارج الدولة الليبية. وأضاف، أن الهجوم “السيبراني” أثر على إمكانية الوصول للمنظومة.