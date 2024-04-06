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أورلاندو يبحث مع باتيلي العملية السياسية في ليبيا

6 أبريل، 2024 7:41 م
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أورلاندو يبحث مع باتيلي العملية السياسية في ليبيا
أورلاندو يبحث مع باتيلي العملية السياسية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

جدد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، دعم الاتحاد الأوروبي لجهود جلب أصحاب المصلحة الرئيسيين في ليبيا إلى طاولة المفاوضات، للوصول إلى إجراء الانتخابات.

وأوضح أورلاندو، في تغريدة له عبر حسابه على منصة التدوينات القصيرة “إكس”، ورصدتها “أخبار ليبيا 24″، أنه اتفق مع المبعوث الأممي، عبدالله باثيلي، خلال لقاء جمعهما اليوم على أنه لا يمكن تجاهل مخاوف الليبيين، لا فتا إلى أن أعضاء المجتمع الدولي لديهم دور يقومون به في اتجاه المقاربة بين الأطراف الليبية وصولا إلى الانتخابات.

وأضاف أورلاندو، أنه تبادل مع المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي وجهات النظر حول جمود العملية السياسية في ليبيا، ما يُعرض استقرار البلاد ووحدتها للخطر.

أورلاندو يبحث مع باتيلي العملية السياسية في ليبيا
أورلاندو يبحث مع باتيلي العملية السياسية في ليبيا

 

أورلاندو وباتيلي يبحثان جهود الحوار والاستقرار في ليبيا

وكان أورلاندو قد التقى وقت سابق بالمبعوث الأممي عبدالله باتيلي في طرابلس قبل إحاطة الأخير لمجلس الأمن الدولي وقبل الاجتماع التنسيقي الشهري للسفراء الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.

أورلاندو يبحث مع باتيلي العملية السياسية في ليبيا
أورلاندو يبحث مع باتيلي العملية السياسية في ليبيا

وأضاف أورلاندو أن باتيلي دعا المجتمع الدولي إلى حل الخلافات دعمًا لجهوده الرامية إلى عقد اجتماعات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في ليبيا وحل الخلافات لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات وطنية، لافتا إلى أنهما اتفقا على أن الوضع الراهن المنقسم غير قابل للاستمرار، وأنه ينبغي توجيه الجهود المتضافرة لتحقيق الوحدة والاستقرار في ليبيا.

أورلاندو يبحث مع باتيلي العملية السياسية في ليبيا
أورلاندو يبحث مع باتيلي العملية السياسية في ليبيا
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6 أبريل، 2024 7:41 م
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