“أعضاء الهيئات القضائية” ترفض اتهام القضاء بالفساد وتطالب بالتحقيق

أخبار ليبيا 24

أدان مجلس إدارة الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، الاتهامات الموجهة للمؤسسة القضائية في ليبيا، مطالبا الصديق الصور النائب العام بفتح تحقيق عاجل في هذه الاتهامات.

وأوضح مجلس إدارة الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، في بيان له، تحصلت “أخبار ليبيا 24” على نسخة منه أنه تابع ما جرى تداوله من اتهامات للمؤسسة القضائية والتصريح بمعلومات ووثائق تتعلق بقضايا جنائية واتهام للجهاز القضائي بالرشوة والفساد والتزوير إلى الحد الذي تجاوز النقد المباح وحرية التعبير إلى الإساءة الشخصية لأعضاء ومسؤولي السلطة القضائية.

“أعضاء الهيئات القضائية”: حرية الرأي لا تؤدي للإساءة والتشويه وتصفية الحسابات

وشدد مجلس إدارة الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، على أن حرية الرأي يجب ألا تؤدي إلى الإساءة والتشويه وتصفية الحسابات، أو تحقيق مصالح سياسية، متسائلا عن سبب نشر هذه الاتهامات في هذا الوقت الذي أظهر فيه القضاء وحدته، خصوصاً مع إقدام النيابة العامة على التحقيق في قضايا كان يتعذر التحقيق فيها خلال السنوات الماضية لاعتبارات أمنية.

وطالب مجلس إدارة الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، بـ فتح تحقيق عاجل في هذه الاتهامات، ودحض الاتهامات بأدلة قطعية حتى تتأكد نزاهة القضاء، وتجري محاسبة كل من أساء إليه، داعيا أعضاء الهيئات القضائية للمضي قدماً في سبيل إحقاق الحق، ورد المظالم.

وكان خليل الحاسي الصحفي والإعلامي، قد اتهم الصديق الصور النائب العام، بـ ارتكاب مخالفات عديدة من بينها إلغاء “النشرة الحمراء” الصادرة بحق علي الدبيبة، ابن عم عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة «المنتهية الولاية، وزوج شقيقته، لافتا إلى أن مخالفات الصديق الصور لم تتوقف عند عائلة الدبيبة، موضحا أن النائب العام تربطه علاقات مع عبد الغني الككلي الشهير بـ “غنيوة” رئيس جهاز دعم الاستقرار، الذي شكله المجلس الرئاسي السابق، متهما مكتب النائب العام بـ التورط في قضية “عبد الرحيم الفيتوري” المحكوم مرتين بالمؤبد، واصفا أياه بـأنه “بابلو إسكوبار أفريقيا”..