آرسنال يحافظ على الصدارة بفوز رائع على برايتون

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حافظ آرسنال على صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل أهداف بوكايو ساكا وكاي هافرتز ولياندرو تروسارد ليحقق فوزا رائعا 3-صفر على مستضيفه برايتون آند هوف ألبيون ويعيده إلى صدارة الترتيب اليوم السبت.

وأدى فوز مانشستر سيتي السابق إلى تراجع آرسنال إلى المركز الثالث، لكنهم نجحوا في تخطي الصعاب وعادوا للصدارة من جديد.

ورفع فوز آرسنال العاشر في آخر 11 مباراة بالدوري رصيده إلى 71 نقطة من 31 مباراة.

وبدأ برايتون بقوة لكن ضيفه سرعان ما حسم الأمر، وسجل ساكا ركلة جزاء في الدقيقة 33 بعد أن حكم على طارق لامبتي بضرب غابرييل جيسوس في منطقة الجزاء.

تهديد مستمر لـ آرسنال

ومثّل المدفعجية تهديدًا مستمرًا للمضي قدمًا ونجح كاي هافيرتز في التسجيل من مسافة قريبة بعد تمريرة جورجينيو في الدقيقة 62.

وحسم لاعب برايتون السابق تروسارد، الذي شارك كبديل، النقاط متأخرا بعد تمريرة على المرمى. وكانت هذه أول هزيمة لبرايتون على أرضه في الدوري منذ أغسطس.

وقال هافرتز: “إن سلوك اللاعبين ومعدل لعبهم استثنائي والجميع بذل كل ما في وسعه في تلك المباراة، ولهذا السبب نحن ناجحون الآن”.

ووضع برايتون المسمار الأخير في نعش آمال آرسنال في المنافسة على اللقب الموسم الماضي، إذ عانى الجانرز من انهيار في أواخر الموسم.

ولم يتلق الفريق اللندني أي هدف في آخر خمس مباريات خارج أرضه، وسجل لاعبوه 20 هدفًا، وأظهروا نهاية الأسبوع الماضي شخصيتهم بالتعادل 0-0 مع مانشستر سيتي.

وغنّت جماهيره تحت أمطار الساحل الجنوبي في نهاية المباراة، وبينما لا تزال أمام فريقهم بعض المباريات الصعبة، يبدو أن اللقب الأول منذ 2004 أصبح في متناول أيديهم.