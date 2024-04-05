37 قتيلاً خلال 424 غارة أمريكية وبريطانية على اليمن.. حصيلة 3 أشهر

أخبار ليبيا 24

قال زعيم جماعة الحوثي اليمنية عبد الملك الحوثي، إن الغارات الأمريكية والبريطانية أودت بحياة حوالي 37 قتيلاً وأصيب 30 آخرون، وهي حصيلة 424 غارة جوية، خلال ثلاثة أشهر، وفقا لوكالة رويترز.

وأوضح الحوثي، في خطاب تلفزيوني، أن جماعته استهدفت 90 سفينة لها ارتباط بالاحتلال الإسرائيلي وذلك خلال عمليات مساندة لقطاع غزة.

وأكد الحوثي، في تصريح لقناة “المسيرة” الفضائية اليمنية: “احتلال العدو لجزء من أرضنا لم يعرقل هدفنا لنصرة فلسطين”، مضيفًا: “من سواحل البحر الأحمر أو من خارجها يمكننا تحقيق الأهداف التي نريدها دفاعا عن بلدنا ونصرة لفلسطين”.

وقال عضو المجلس السياسي للجماعة اليمنية محمد علي الحوثي، أمس الأربعاء، أنه لا يزال لدى حركة “أنصار الله” الكثير من المفاجآت العسكرية للدفاع عن اليمن ونصرة فلسطين.

توسع في عمليات الحوثي العسكرية

وأعلنت الجماعة في مارس الماضي عن توسيع عملياتها العسكرية ضد السفن الصهيونية أو المتعاملة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، لتشملَ المحيطَ الهنديَّ وطريقَ رأسِ الرجاءِ الصالح، مع استهدافها البحر الأحمر حالياً.

واكد الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع في تصريح له، أن “القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تحذرُ كافةَ السُّفُنِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ أوِ القادمةِ منها، بعدمِ المرورِ من طريقِ رأسِ الرجاءِ الصالحِ، وإلا فإنَّها ستكونُ هدفاً مشروعاً لقواتِنا المسلحةِ”. مشيراً إن هذا القرار يأتي مع استمرار العدوان الصهيوني على غزة منذ السابع من أكتوبر.