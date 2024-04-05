هجوم سيبراني واسع على وزارة العدل الإسرائيلية

أخبار ليبيا 24

تعرضت وزارة العدل الإسرائيلية لهجوم سيبراني واسع النطاق، وفق بيان الوزارة، فيما أعلنت مجموعة قرصنة مسؤوليتها عن الهجوم.

وذكرت الوزارة أن الجهات المختصة تعكف على معرفة حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم. وأوضحت أن الخدمات الرقمية لم تتضرر، فيما سيستمر الفحص بضعة أيام.

وذكرت وزارة العدل أن “الوزارة استعدت مسبقًا لهذا النوع من السيناريو وتم إبلاغ الأمر على الفور إلى السلطات المختصة. ولا يزال نطاق المواد قيد الدراسة وسيستغرق فحص محتوى ونطاق الأمر بعض الوقت.. والمواد المسربة ومصدرها.”

وأعلنت مجموعة تطلق على نفسها “أنونيموس من أجل العدالة” مسؤوليتها عن الاختراق.

وقالت في بيان مصور:” لقد قمنا باختراق ومسح جميع خوادم وزارة العدل التابعة للنظام الصهيوني في عدة عمليات. لقد اخترقنا كمية مذهلة تصل إلى ما يقرب من 300 غيغا بايت من البيانات، تشمل الرسائل والمستندات الرسمية والموظفين والعناوين وأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني”.

وسارعت وسائل إعلام إسرائيلية بالقول إن المجموعة التي نفذت الهجوم تتبع إيران.

حصار غزة

وفي سياق منفصل، قالت إسرائيل إنها وافقت على إعادة فتح معبر إيريز إلى شمال غزة والاستخدام المؤقت لميناء أشدود، في أعقاب المطالب الأمريكية بزيادة إمدادات المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء الخميس، طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن بخطوات “ملموسة ومحددة” للتخفيف من الأزمة الإنسانية في غزة، قائلا إنه يمكن وضع شروط على المساعدات الأمريكية إذا لم تستجب إسرائيل.

وجاءت الضغوط المتزايدة على تل أبيب بعد مقتل سبعة من عمال الإغاثة في غارة إسرائيلية ليلة الاثنين، الأمر الذي أثار غضبا عالميا إزاء الأزمة المستمرة بشأن توصيل المساعدات إلى القطاع المحاصر.