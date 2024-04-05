محمد الرضا السنوسي.. الملكية حل لحالة الانقسام السياسي

أخبار ليبيا 24

ظهر محمد الحسن الرضا السنوسي ولي عهد المملكة الليبية السابقة، في مقابلة مع جريدة «لوفيغارو» الفرنسية اليوم الجمعة، مصرحا أنه يرغب في العودة إلى طرابلس لتوحيد ليبيا.

وبين أن دافعه من وراء الدعوة لإعادة الملكية، أنها “ستمنع حدوث أي انسداد سياسي في البلاد حال تبنيها” مؤكداً “يجب أن يكون هناك إجماع، وأن تقبل أغلبية كبيرة به، وعدم فرض الأمور، وأن يكون هذا الحوار مفتوحا لجميع الليبيين”.

وأشار إلى الدور الهام للمصالحة الوطنية وضرورة أن تشمل ابناء القذافي، وأن الحوار الذي تقوده الأمم المتحدة حتى وإن كانت نواياه حسنة إلا أنه حوار ذو محدودية ويقصي في بعض الجهات والمكونات في المجتمع الليبي.

النظام الملكي سيتكيف مع عصرنا اليوم

ويعتقد السنوسي، أن الملكية توفر حل لحالة الانقسام السياسي، إذ تجيب على سؤالين مهمين، من هو رئيس الدولة؟ و من سيقود الجيش؟ إذ أن النظام الملكي الدستوري والوراثي “من المفترض أن يمارس الملك السلطة التنفيذية، وفي حالة حدوث انسداد كبير، يمكنه أيضًا حل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات”، مُصرا على قدرة النظام الملكي على حل العديد من المشكلات.

ويرى السنوسي، البالغ من العمر 61 عامًا، أن لديه الإرادة والطاقة للقيام بهذه المهمة اليوم، قائلا: “لا أستطيع أن أقف مكتوف الأيدي وأشاهد بلدي يواجه خطر الاختفاء التام. لا مزيد من الوقت لنضيعه، فقد استمر الوضع أكثر تعقيدا مع وجود طبقات من الأزمات، من انعدام الأمن إلى عدم الاستقرار السياسي من خلال سوء إدارة الموارد الطبيعية والأموال العامة”

ونبّه لنقطة مهمة خلال لقائه مع الجريدة، إن الدستور الملكي الذي مضى عليه أكثر من 70 عاماً، ستجري عليه التعديلات اللازمة لجعل القوانين تتماشى مع عصرنا الحالي. وقد طالب الليبيين بعدم التعجل في اقامة الانتخابات في ظل التوترات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد، وقال: ” إن الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الدولية الأخرى ترغب في إعادة إنتاج الأنظمة الغربية، التي لا يمكن أن تتوافق مع ثقافة ليبيا وقبائلها”

وأوضح أنه على علاقة جيدة بالعديد من الدول المجاورة لكنه لم يفصح عنها، وقد أشارت الجريدة الفرنسية لهذه الدول وفقا لتحليلها وهي ” تركيا والأردن من الدول التي لن تعارض عودة الملكية. وبحسب بعض المصادر، فإن هذه الدول هي التي شجعت الدبيبة على دعوة السنوسي” إذ قام الدبيبة في مطلع العام الجاري من دعوة السنوي للقدوم لطرابلس وأمر بتجهيز القصر الملكي له ولكن لم تلبى هذه الدعوة إلى اليوم.