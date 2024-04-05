متخوفا من نقص صوم الناس.. حماد يطالب بتقصّي هلال العيد من ليلة 28 رمضان

أخبار ليبيا 24

وجه أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية خطابا إلى رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعميم على لجان تقصّي الأهلة لترقب هلال العيد ابتداءً من ليلة 28 رمضان.

وأوضح رئيس الحكومة في خطابه أن ذلك يأتي بسبب ما حصل من لغط من بعض الناس في إثبات رؤية هلال شهر رمضان هذا العام، وإدلاء الشهود بشهادتهم أمام بعض المحاكم، وعدم قبولها لاختلافها عن شهادات أخرى قدمت في ذات السياق.

التخوف من نقص صوم الناس

كما أشار رئيس الحكومة إلى أن أحد الأسباب الأخرى وراء مطالبه يأتي لتأخر ليبيا عن ابتداء صيام الشهر عن دول الجوار، واحتياطا لئلا ينقص صوم الناس عن تسعة وعشرين يوما.

وطالب حماد من رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التعميم على لجان تقصي الأهلة، التابعة للجنة العليا للإفتاء بضرورة الخروج لترقب هلال العيد لهذا العام ابتداء من ليلة الثامن والعشرين من رمضان.

وكان قد أعلنت لجنة تقصي الأهلة والمواقيت التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية تعذر رؤية هلال شهر رمضان ليلة الأحد الموافق لـ 10 مارس.

وقالت اللجنة حينها: “إن الاثنين الموافق لـ11 مارس هو المتمم لشهر شعبان لهذا العام 1445هـ، وأن الثلاثاء الموافق لـ12 هو أول أيام شهر رمضان المبارك”.

من جانبها أعلنت دار الإفتاء الليبية، التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، أن يوم الإثنين هو المتمم لشهر شعبان، لهذا العام 1445 هجري، وعليه يكون الثلاثاء هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام.

وفتحت محاكم في ليبيا أبوابها عند غروب شمس يوم الأحد، لتلقي شهادات الشهودِ عن رؤية هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.

جاء ذلك وفق ترتيبات أعلنتها دار الإفتاء الليبية في طرابلس بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقضاء حول رؤية هلال رمضان.

غالبة الدول الإسلامية تعلن الصيام يوم الاثنين

واستبقت هذه الخطوة جدلا سنويا يصاحب رؤية هلال شهر رمضان بسبب الانقسام السياسي، وتداخل الاختصاصات بين دار الإفتاء في طرابلس والهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ببنغازي.

يأتي ذلك بينما أعلنت غالبية الدول العربية والإسلامية أن يوم الاثنين الموافق لـ 11 مارس أول أيام الشهر المبارك.