مباحثات لزيادة انتاج النفط بحقل النافورة

أخبار ليبيا 24

في سبيل زيادة إنتاج النفط واستئناف العمل بالمشاريع المتعثرة، ناقشت شركة الخليج العربي للنفط في اجتماع بحقل النافورة، المعرقلات التي تواجه الشركة وسبل تذليلها.

وقالت الشركة في بيان الخميس إن محمد بالقاسم بن شتوان رئيس لجنة الإدارة بالشركة وعضو مجلس إدارة مؤسسة النفط رأس الاجتماع الذي ركز على صيانة ضواغط الغاز ومعالجة غاز ثاني كبريتيد الهيدروجين وتصريف المياه المصاحبة وتوفير قطع الغيار وربط الآبار، للوصول إلى مستهدفات زيادة الإنتاج.

متابعة لمشاريع الحقل

إذ وقف بن شتوان على سير العمل في حقل النافورة،وتفقد رفقة بالمسؤولين مشروع محطتي الكهرباء بقدرة 22 ميغاوات، اللتان ستبدأن في التشغيل المبدئي نهاية أبريل الجاري، ومحطة الضخ الرئيسية، وفواصل الأملاح، ومحطة ضواغط الغاز.

وتمت زيارة المحطة رقم 4 للاطلاع على مشروع تصريف وحقن المياه المصاحبة والعوائق الفنية التي تحول دون الاستغلال الأمثل للمشروع، والاطلاع على الجدول الزمني للانتهاء من الأعمال.

وتضمنت الزيارة لمحطة الرفع بالغاز للاطلاع على وضعية ضواغط الغاز منخفضة ومرتفعة السرعة، وتفقد المشاريع غير المكتملة لتسريع العمل بها واستكمالها.

وفي تصريحات سابقة شدد فرحات بن قدارة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في حديثه للمسؤولين في قطاع النفط على “ضرورة التركيز في إعداد الميزانيات على مشاريع زيادة الإنتاج” ، مجددًا التأكيد على التزام المؤسسة الوطنية للنفط بتوفير بيئة عمل آمنة لموظفيها في مختلف المواقع”. وطمأن الجميع بشأن وضع المؤسسة الوطنية للنفط بشأن السياسات المالية الجديدة المتبعة.