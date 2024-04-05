“الصالون السياسي للخارجية”: حل الأزمة السياسية في ليبيا يجب أن يكون “ملكية ليبية”

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ختمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد صالونها السياسي الأول للعام 2024، بالتأكيد على أن حل الأزمة السياسية في ليبيا يجب أن يكون “ملكية ليبية”.

وقالت الحكومة، إن “الصالون السياسي” الذي عقد في بنغازي: “ناقش سبل الحل السياسي للأزمة الليبية، خاصة في ظل الانسداد السياسي القائم، وفي ظل فشل الجهود الدولية ومؤتمراتها العديدة؛ للوصول إلى حل دائم وعادل ومستدام ومنصف للأزمة الليبية”.

وأضافت، أن “المناسبة شهدت مشاركة واسعة من أعضاء مجلس النواب والأكاديميين والخبراء والنخب السياسية وأعضاء مكتب المستشارين بوزارة الخارجية، والأعيان والمشايخ ومنظمات المجتمع المدني”.

وقالت الحكومة: إن “المشاركين أكّدوا على أن الحل يجب أن يكون “ملكيةً ليبية”، وحلاً غير نمطي يصنعه الليبيون، لمعالجة أسباب الأزمة، وليس تداعياتها، مثل التوزيع العادل للثروة، وقيام دولة القانون والمؤسسات”.

باتيلي يدعو لعقد حوار الأطراف في ليبيا

وجاء هذا التأكيد بينما جدد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، دعوة أطراف الأزمة السياسية في ليبيا إلى مبادرة “الحوار الخماسي”.

باتيلي قال عبر منصة “إكس” يوم الخميس، إنّه التقى مع القائم بالأعمال الجديد لسفارة مصر، السفير تامر الحفني، وتناول معه آخر تطورات العملية السياسية”.

وأضاف، أنّه شارك القائم بالأعمال المصري تقييمه لآخر التطورات السياسية، وأنّه شدد على أهمية الانخراط الإيجابي لجميع الأطراف الليبية والإقليمية في “الحوار الخماسي”.

وعبّر باتيلي عن تقديره لمساعي مصر لأجل إيجاد حل للأزمة التي طال أمدها، يقوده ويملك زمامه الليبيون، من خلال اتفاق سياسي تيسره الأمم المتحدة ويمهد الطريق لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.