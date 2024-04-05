يتوقع بيعه بأكثر من 2.6 مليون دولار.. عرض كتاب مصري قديم في مزاد بلندن

أخبار ليبيا 24

أعلنت “دار كريستيز” طرح كتاب من مصر كُتب في فجر المسيحية، يعتبر من أقدم الكتب الموجودة للبيع بالمزاد العلني، في يونيو المقبل في لندن.

وتقدر قيمة مخطوطة “كروسبي شوين”، المكتوبة باللغة القبطية على ورق البردي في الفترة ما بين 250 و350 ميلادية تقريبًا، وكتبت في أحد الأديرة المسيحية الأولى، بقيمة بيع تتراوح بين 2.6 مليون دولار إلى 3.8 مليون دولار، وفقًا لدار “كريستيز”.

وقال، كبير المتخصصين في مخطوطات العصور الوسطى وعصر النهضة في “كريستيز” يوجينيو دونادوني: “لقد حدث ذلك في تلك الفترة الانتقالية، عندما بدأت مخطوطات البردي في التحول إلى شكل مخطوطة”.. “ما لدينا في هذا الكتاب هو أقدم النصوص المعروفة لسفرين من الكتاب المقدس”.

وقام كاتب واحد بكتابة الصفحات الـ104 (52 ورقة) على مدار 40 عامًا في أحد الأديرة في صعيد مصر، وهي محفوظة خلف زجاج شبكي. وتحتوي المخطوطة على رسالة بطرس الأولى وسفر يونان.

وأرجع دونادوني، الحفاظ عليه إلى المناخ الجاف في مصر، مضيفًا أنه لم يبق حتى يومنا هذا سوى عدد قليل من الكتب من القرنين الثالث والرابع.

وقال: “جميع الاكتشافات الرئيسية للمخطوطات المسيحية التي كانت لدينا في القرن العشرين وفي نهاية القرن التاسع عشر كلها تتركز في مصر بسبب تلك الظروف المناخية الدقيقة للغاية”.

معروض للبيع في لندن

واكتشفت المخطوطة في مصر في الخمسينيات من القرن الماضي وحصلت عليها “جامعة ميسيسيبي” الأمريكية، وبقيت هناك حتى عام 1981. وقد حصل عليها جامع المخطوطات النرويجي الدكتور “مارتن شوين” في عام 1988 ويقوم الآن ببيعها بالمزاد العلني مع بعض المعالم البارزة الأخرى في مجموعته الخاصة به، وهي واحدة من أكبر مجموعات المخطوطات الخاصة في العالم.

والمخطوطة معروضة في دار “كريستيز” نيويورك في الفترة من 2 أبريل إلى 9 أبريل وسيجري بيعها بالمزاد العلني في لندن في 11 يونيو.