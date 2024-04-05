“أوبن آرمز” تعلق إيصال المساعدات إلى غزة عبر البحر

أخبار ليبيا 24

أعلنت منظمة “أوبن آرمز” الإسبانية غير الحكومية أنها ومنظمة “ورلد سنترال كيتشن” الخيرية الأمريكية علقتا محاولات إيصال المساعدات إلى غزة عبر البحر بعد مقتل سبعة من موظفي المنظمة الأمريكية في غارة جوية إسرائيلية يوم الاثنين.

وعملت المنظمتان الخيريتان معا على فتح ممر بحري للمساعدات الإنسانية إلى القطاع من قبرص في شهر مارس.

وفور انتهائهما من تفريغ نحو ثلث الشحنة المنقولة تعرضت قافلة موظفي “ورلد سنترال كيتشن” لهجوم إسرائيلي في الأول من أبريل الجاري.

“أوبن آرمز” قالت في بيان: إن “الهجوم الذي ارتكبته القوات الإسرائيلية يوم الاثنين الماضي يمثل نقطة تحول مؤلمة في جهودنا للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في غزة”.

وقالت “ورلد سنترال كيتشن” إنها أوقفت عملها مؤقتا في القطاع المحاصر، إذ كانت تعمل مع ما يزيد على 60 مطبخا محليا منذ أكتوبر.

المجاعة تهدد غزة

وقالت الأمم المتحدة إن المجاعة تشكل تهديدا وشيكا لأكثر من نصف سكان غزة.

ويوم الأربعاء أعيد إلى قبرص نحو 240 طنا من المواد الغذائية في قافلة سفن تقودها سفينة إنقاذ تابعة لـ “أوبن آرمز” بعد توقف عمليات التفريغ بعقد واقعة قتل موظفي “ورلد سنترال كيتشن”.

وقالت المنظمة الإسبانية إن مع وصول سفينتها إلى لارنكا بقبرص، جرى تعليق المهمة التي تنفذها مع “ورلد سنترال كيتشن” في الممر الإنساني إلى القطاع.

ونقلت “أوبن آرمز” عن مديرها أوسكار كامبس وصفه لـ غزة بأنها “مختبر بائس تتدفق فيه دماء الناس بينما يتم اختبار تقنيات الحرب وتحسينها وتوجيهها من خلال خوارزميات تطغى عليها الآلية، ما يسمح بالتخفي من المسؤولية الإنسانية إجمالا اعتمادا على التكنولوجيا”.