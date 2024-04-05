الأخبارأخبار دولية

“أوبن آرمز” تعلق إيصال المساعدات إلى غزة عبر البحر

5 أبريل، 2024 9:57 ص
0 1
"أوبن آرمز" تعلق إيصال المساعدات إلى غزة عبر البحر

أخبار ليبيا 24

أعلنت منظمة “أوبن آرمز” الإسبانية غير الحكومية أنها ومنظمة “ورلد سنترال كيتشن” الخيرية الأمريكية علقتا محاولات إيصال المساعدات إلى غزة عبر البحر بعد مقتل سبعة من موظفي المنظمة الأمريكية في غارة جوية إسرائيلية يوم الاثنين.

وعملت المنظمتان الخيريتان معا على فتح ممر بحري للمساعدات الإنسانية إلى القطاع من قبرص في شهر مارس.

وفور انتهائهما من تفريغ نحو ثلث الشحنة المنقولة تعرضت قافلة موظفي “ورلد سنترال كيتشن” لهجوم إسرائيلي في الأول من أبريل الجاري.

“أوبن آرمز” قالت في بيان: إن “الهجوم الذي ارتكبته القوات الإسرائيلية يوم الاثنين الماضي يمثل نقطة تحول مؤلمة في جهودنا للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في غزة”.

"أوبن آرمز" تعلق إيصال المساعدات إلى غزة عبر البحر

وقالت “ورلد سنترال كيتشن” إنها أوقفت عملها مؤقتا في القطاع المحاصر، إذ كانت تعمل مع ما يزيد على 60 مطبخا محليا منذ أكتوبر.

المجاعة تهدد غزة

وقالت الأمم المتحدة إن المجاعة تشكل تهديدا وشيكا لأكثر من نصف سكان غزة.

ويوم الأربعاء أعيد إلى قبرص نحو 240 طنا من المواد الغذائية في قافلة سفن تقودها سفينة إنقاذ تابعة لـ “أوبن آرمز” بعد توقف عمليات التفريغ بعقد واقعة قتل موظفي “ورلد سنترال كيتشن”.

24 2024 04 05T095629.389

وقالت المنظمة الإسبانية إن مع وصول سفينتها إلى لارنكا بقبرص، جرى تعليق المهمة التي تنفذها مع “ورلد سنترال كيتشن” في الممر الإنساني إلى القطاع.

ونقلت “أوبن آرمز” عن مديرها أوسكار كامبس وصفه لـ غزة بأنها “مختبر بائس تتدفق فيه دماء الناس بينما يتم اختبار تقنيات الحرب وتحسينها وتوجيهها من خلال خوارزميات تطغى عليها الآلية، ما يسمح بالتخفي من المسؤولية الإنسانية إجمالا اعتمادا على التكنولوجيا”.

 

الوسوم
5 أبريل، 2024 9:57 ص
0 1

المزيد من الأخبار

أمن بنغازي: ضبط متعاطٍ ضرب والدته.. وأتلف أثاث المنزل

أمن بنغازي: ضبط متعاطٍ ضرب والدته.. وأتلف أثاث المنزل

5 أبريل، 2024 4:45 ص
دخل ليبيا بطريقة غير شرعية.. ضبط "حلاق مصري" يبيع المخدرات في بنغازي

دخل ليبيا بطريقة غير شرعية.. ضبط “حلاق مصري” يبيع المخدرات في بنغازي

5 أبريل، 2024 4:23 ص
"الصالون السياسي للخارجية": حل الأزمة السياسية في ليبيا يجب أن يكون "ملكية ليبية"

“الصالون السياسي للخارجية”: حل الأزمة السياسية في ليبيا يجب أن يكون “ملكية ليبية”

5 أبريل، 2024 3:08 ص
يتوقع بيعه بأكثر من 2.6 مليون دولار.. عرض كتاب مصري قديم في مزاد بلندن

يتوقع بيعه بأكثر من 2.6 مليون دولار.. عرض كتاب مصري قديم في مزاد بلندن

5 أبريل، 2024 2:31 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى