صندوق إعادة الإعمار يبحث سبل توفير الراحة وتسهيل إجراءات الحجاج من متضرري درنة

أخبار ليبيا 24

عقد المدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة، بلقاسم حفتر، اجتماعاً مع رئيس لجنة الحج صبري البوعيشي لمناقشة كل ما يخص حجاج بيت الله الحرام.

الاجتماع الذي حضره وكيل و زارة الحكم المحلي أبوبكر امصادف الزوي، بحث كل ما يخص حجاج بيت الله الحرام ، من المتضررين في مدينة درنة، والذين ستنطلق رحلتهم من مطار مرتوبة الدولي.

وبحسب بيان الحكومة الليبية، اليوم الجمعة، بحث الاجتماع سبل توفير الراحة والرعاية الصحية للحجاج ، وتسهيل إجراءاتهم الروتينية في الرحلات الدولية.

ويأتي الاجتماع في إطار توجيهات رئيس وزراء الحكومة الليبية أسامة حماد ، وبمبادرة من المدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة لتخفيف المعاناة على المواطنين الذين عانوا آلام الفقد وشُغور أماكن أحبائهم بعد فيضان درنة الذي ضرب المدينة شهر سبتمبر الماضي.

إعصار يضرب شرق ليبيا

وفي العاشر من سبتمبر من العام الماضي، اجتاح إعصار مدمر عدة مناطق شرقي ليبيا، وخلف دمارا كبيرا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.

واجتاح الإعصار دانيال، بسرعة بلغت 180 كيلومترا في الساعة مع كميات قياسية من المياه، سدين يعود تاريخهما إلى السبعينيات، ما أدى إلى إطلاق ملايين الأمتار المكعبة من المياه التي ضربت بعنف غير مسبوق منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، والتي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء وبلدات بأكملها.