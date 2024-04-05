جامعة هارفارد تزيل الجلد البشري من غلاف كتاب يعود للقرن التاسع عشر

أخبار ليبيا 24

قالت جامعة هارفارد المرموقة إنها أزالت الجلد البشري من غلاف كتاب كان محفوظا لأكثر من 90 عاما في إحدى مكتباتها.

وعثر في عام 2014 على نسخة من كتاب “أقدار الروح” الذي يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر، وهو تأمل في الحياة بعد الموت، مقيدة بجلد امرأة متوفاة.

وقالت جامعة هارفارد إنها أزالت الغلاف وأشارت إلى “الإخفاقات السابقة في إدارتها للكتاب والتي أدت إلى المزيد من تجسيد وتقويض كرامة الإنسان الذي استخدمت رفاته في تجليد الكتاب”.

وقالت الجامعة إنها تتشاور مع السلطات الفرنسية “لتحديد التصرف النهائي المحترم في هذه الرفات البشرية”.

وقد انغمست جامعة هارفارد – التي تعتبر على نطاق واسع أقدم كلية في الولايات المتحدة – في اهتمامها بالقصة المروعة للكتاب، ووصفت اكتشاف عام 2014 بأنه “أخبار جيدة لمحبي الببليوغرافيا البشرية، والمهووسين بالكتب، وأكلة لحوم البشر على حد سواء”.

وقالت جامعة هارفارد في تدوينة عام 2014 إن الببليوغرافيا البشرية – ممارسة تجليد الكتب في جلد الإنسان – كانت في يوم من الأيام ممارسة شائعة نسبيًا.

وقالت الجامعة حينها، إن الدكتور لودوفيك بولاند، المالك الأول للكتاب، الذي ألفه المؤلف الفرنسي أرسين هوساي، قام بأخذ جلد من جسد امرأة مريضة عقليا، توفيت بأزمة قلبية، في المستشفى الذي كان يعمل فيه.

ويقال إن بولاند قال لهوساي في ملاحظة: “إن كتابًا عن النفس البشرية يستحق أن يكون له غلاف بشري”.

وفي بيان إعلامي، صدر يوم الأربعاء، قالت جامعة هارفارد إن ممارساتها الإشرافية المتعلقة بالكتاب “فشلت في تلبية مستوى المعايير الأخلاقية التي تلتزم بها”.

وأشارت إلى أنه بعد التحليل العلمي الذي أكد أنه كان مغلفًا بجلد الإنسان، نشرت المكتبة تدوينات “استخدمت لهجة مثيرة ومرضية وروح الدعابة غذت تغطية إعلامية دولية مماثلة”.

وفي عام 2022، أصدرت جامعة هارفارد تقريرًا حددت فيه أكثر من 20 ألف بقايا بشرية في مجموعاتها المختلفة، والتي تراوحت بين الهياكل العظمية والأسنان والشعر وشظايا العظام.