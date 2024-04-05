أخبار ليبيا 24

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، صورة يدعو خلالها عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، أعضاء هيئة التدريس الجامعي لإفطار في مصراتة، والطريف أن الخطاب الموجه لأساتذة جامعيين كان مليئا بالأخطاء اللغوية.

وسخر النشطاء على موقع “فيس بوك” من اختيار شخص لا يحسن الكتابة ليوجه دعوة رسمية لأكاديميين بارزين.

وتضمنت الرسالة خطأين في أهم كلمتين في أي دعوة؛ الخطأ الأول كتابة (أعضاء) دون همزة قطع، والثاني دعوتهم ل(إفطار) وكتبت بشكل خاطئ أيضا.

وربط النشطاء بين كثرة أخطاء فريق الدبيبة، وبين فضيحة قديمة طاردته ولا تزال، وهي تزوير رسالة دكتوراه من إحدى جامعات كندا.

“تعلم قبل مخاطبة الأساتذة”.. نشطاء يسخرون من أخطاء “دعوة الدبيبة للإفطار”

وكتب المتفاعلون مع التريند رسائل طريفة لرئيس الحكومة فاقدة الشرعية، مثل: (تعلم قبل أن تخاطب من يعلوا الناس)، و(هذه أخطاء طفل لم يتجاوز مراحل التعليم قبل الجامعي)، ورأى آخر أن الأكاديميين الذين استقبلوا الرسالة قد يردون على مرسلها، بدعوة له أن ينضم مجددا كطالب في إحدى الجامعات الليبية.

ويواجه “الدبيبة” هجوما شرسا من الليبيين، بعد أن ثبت للجميع في الداخل والخارج أن رئيس الحكومة منتهية الولاية يسعى بكل الطرق لمنع إقامة انتخابات رئاسية أو برلمانية في ليبيا، فضلا عن تورطه في إهدار أموال الليبيين وإنفاقها على إطعام وتسليح المرتزقة.

ويتوقع مراقبون أن تكون نهاية “الدبيبة” قريبة، وأن عائلته تتوقع انتفاضة من الليبيين ضدها، لذا جعلت كل استثماراتها خارج البلاد.