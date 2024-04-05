تشيلسي ينتزع فوزًا مثيرًا بنتيجة 4-3 على مانشستر يونايتد

أخبار ليبيا 24

قلب تشيلسي في اللحظات الأخيرة تأخره أمام مانشستر يونايتد بفوز مجنون 4-3، بعد أن سجل كول بالمر ثلاثية وقلب المباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز رأسًا على عقب.

وسجل بالمر هداف تشيلسي هدفين في الوقت بدل الضائع على ملعب ستامفورد بريدج لينقذ البلوز من هزيمة وشيكة 3-2 على أرضه.

ويظل يونايتد في المركز السادس ولا يزال بفارق 11 نقطة عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع وإن كانت له مباراة مؤجلة.

وأصبح هدف بالمر الفاصل، الذي جاء توقيته عند 100 دقيقة و 39 ثانية، هو أحدث هدف فوز مسجل في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم تشيلسي 2-0 في غضون 20 دقيقة بتسديدة من القائد كونور جالاجر وركلة جزاء بالمر.

أهداف أليخاندرو جارناتشو – بعد خطأ مويسيس كايسيدو – وبرونو فرنانديز قبل نهاية الشوط الأول وآخر في الدقيقة 67 من جارناتشو قلبت الأمور لصالح يونايتد، الذي يسعى للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

🟣🎥 تقرير خاص | كول بالمر يقود تشيلسي إلى انتصار مثير في الوقت القاتل على حساب ضيفه مانشستر يونايتد 4 – 3

🎙️ تقرير | ياسر مربوح @MarbouhYasser pic.twitter.com/ypXV8bgtTo — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) April 4, 2024

جنون تشيلسي

ولكن مع ظهور البلوز مهزومًا، عرقل ديوجو دالوت نوني مادويكي داخل منطقة الجزاء، وسجل بالمر هدف التعادل من ركلة جزاء للمرة الثانية لتصبح النتيجة 3-3 في الدقيقة العاشرة من المباراة من الوقت الإضافي.

وبعد دقيقة واحدة أطلق بالمر تسديدة اصطدمت بلاعب خط وسط يونايتد سكوت مكتوميناي ودخلت الشباك ليسجل هدفه 16 في الدوري هذا الموسم.

وأشاد ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي، الذي أصبحت قبضته على المنصب في ستامفورد بريدج، مع وجود النادي في منتصف الجدول، بالمر.

ورفع الفوز تشيلسي إلى المركز العاشر بفارق خمس نقاط عن يونايتد وله مباراة مؤجلة، وما زال يأمل في انتزاع مكان في الدوري الأوروبي رغم توقف الموسم.