تشهير بالسلطة القضائية..والوطنية لحقوق الإنسان تطالب بمحاسبة المحرضين

أخبار ليبيا 24

طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وعدد من المؤسسات الحقوقية الاخرى، مكتب النائب العام بتحريك الدعوى الجنائية ضد كل المحرضين و المتورطين في الأعمال والممارسات الإجرامية الماسَّة بنزاهة القضاء الليبي والإساءة إليه والتحريض عليه والتشكيك فيه.

وقالت المؤسسة في بيانها، إنها تابعت ببالغ الإستياء ما تداولته منصات التواصل الإجتماعي خلال اليومين الماضيين من إتهامات زائفة وجهت إلى المؤسسة القضائية، وتلفيق الإتهامات الزائفة بحق السُلطة القضائية واتهام الجهاز القضائي بالفساد والرشوة معتبرة ماحصل يصل حد الإساءة الشخصية والتشهير بأعضاء ومسؤولين بالسُلطة القضائية.

مطالبات باللجوء للقضاء بدلا عن التشهير

وأكدت أنّ الإعتراض على الإجراءات القضائية يكون من خلال الطرق والوسائل القانونية في الطعن المقرر قانوناً وسلوك الإجراءات التي كفلها القانون في تقديم التظلمات والبلاغات والشكاوي وليس من خلال الزج بالقضاء والإساءة إليه واهانته عبر منصات التواصل الإجتماعي.

وأشارت المؤسسة في بيانها أن هذه المحاولات للتشهير بالمؤسسة القضائية بعد أن “أظهر القضاء الليبي وحدته وتماسكه وجهود ومساعي النيابة العامة ومكتب النائب العام في التحقيق في العديد من القضايا البالغة الخطورة التي كان التحقيق فيها خلال السنوات الماضية متعذر”.

وشددت على أنّ هذه الممارسات المشينة تُشكل جرائم يُعاقب عليه القانون وهي جريمة”الإساءة والاهانة طبقاً لأحكام المادة 245 من قانون العقوبات وهي العقوبة المعنونة باهانة الموظف العمومي ورجال القضاء والهيئات القضائية”.

وأوضحت المؤسسة أنها تقدمت اليوم بكتاب تُطالب فيه المستشار النائب العام بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتورط في هذه الجريمة، بكونها جريمة يُعاقب عليها القانون ولا تمت لحرية الرأي والتعبير بصله وإنما عمل إجرامي هدفه النيل من سمعة ومكانة القضاء الليبي والإساءة إليه