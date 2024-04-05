دخل ليبيا بطريقة غير شرعية.. ضبط “حلاق مصري” يبيع المخدرات في بنغازي

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ضبطت التحريات العامة في بنغازي حلاقا مصريا بتهمة بيع مخدر “الحشيش” وحبوب “الهلوسة” بعد أن حاول مقاومتهم والفرار من قبضتهم.

وقالت مديرية أمن بنغازي، أن ضبط المتهم جاء بعد ورود معلومات لدى قسم التحريات العامة عن وجود مصري الجنسية يعمل في محل للحلاقة بمنطقة “الدقادوستا” يمتهن بيع مادة الحشيش المخدرة وحبوب الهلوسة.

وأضافت، أنّه على الفور أصدر رئيس قسم التحريات العامة “عقيد أشرف الشلطامي” تعليماته بالبحث والتحري وضبطه.

وبعد التأكد من المعلومات انتقل أعضاء التحريات إلى منطقة “الدقادوستا”. وقالت المديرية، إن في أثناء ضبط الشخص المطلوب داخل صالون الحلاقة كان في حالة تعاطي للمخدرات.

قاوم رجال الأمن في بنغازي

وأضافت مديرية الأمن: “قاوم رجال الأمن وحاول الفرار.. جرى التعامل معه وضبطه، وضبط بحوزته 20 قطعة من مادة الحشيش المخدرة و46 قرصا من حبوب الهلوسة نوع “ترمادول التاج” و30 قرصا من حبوب الهلوسة نوع “بترل”.

وقالت المديرية، إنّ بالاستدلال مع المتهم داخل القسم -عودته لرشده- تبيّن أنّه يُدعي (أ.م.م) من مواليد 1984″. وأضافت: “اعترف بإتجاره بالمخدرات وحبوب الهلوسة وأنّه يبيع قطعة الحشيش لـ 50دينارًا، ويبيع قرص الهلوسة بـ 20 دينارا”.

وأضافت مديرية أمن بنغازي أن المتهم اعترف بدخوله لليبيا بطريقة غير شرعية. وقالت: “اتخذت جميع الإجراءات القانونية حياله وأحيل إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية”.

وليست هذه المرة الأولى التي يضبط فيها أجنبي دخل ليبيا بطريقة غير شرعية في جرائم الاتجار بالمخدرات والسطو والابتزاز والقتل والخطف وطلب الفدية.