بعد تهديد بايدن.. إسرائيل تسمح بإيصال المساعدات إلى غزة

أخبار ليبيا 24

قالت إسرائيل إنها وافقت على إعادة فتح معبر إيريز إلى شمال غزة والاستخدام المؤقت لميناء أشدود، في أعقاب المطالب الأمريكية بزيادة إمدادات المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء الخميس، طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن بخطوات “ملموسة ومحددة” للتخفيف من الأزمة الإنسانية في غزة، قائلا إنه يمكن وضع شروط على المساعدات الأمريكية إذا لم تستجب إسرائيل.

ضغوط على إسرائيل

وجاءت الضغوط المتزايدة على تل أبيب بعد مقتل سبعة من عمال الإغاثة في غارة إسرائيلية ليلة الاثنين، الأمر الذي أثار غضبا عالميا إزاء الأزمة المستمرة بشأن توصيل المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وجاء في بيان أن مجلس الوزراء الأمني المصغر وافق في اجتماعه في وقت متأخر من يوم الخميس على خطوات فورية لزيادة المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة.

وقال البيان، إنه بالإضافة إلى إعادة فتح معبر إيريز، الذي تم إغلاقه منذ تدميره خلال هجوم 7 أكتوبر، وافق مجلس الوزراء الأمني أيضا على زيادة المساعدات الأردنية من خلال معبر كيرم شالوم.

وقالت منظمة “أوبن آرمز” الإسبانية غير الحكومية إنها علقت محاولات إيصال المساعدات إلى غزة عبر البحر بعد مقتل سبعة من موظفي منظمة “ورلد سنترال كيتشن” الخيرية الأمريكية في غارة جوية يوم الاثنين.

وعملت المنظمتان الخيريتان معا على فتح ممر بحري للمساعدات الإنسانية إلى القطاع من قبرص في شهر مارس.

وتعرضت قافلة موظفي “ورلد سنترال كيتشن”، فور انتهائهما من تفريغ نحو ثلث الشحنة المنقولة، لهجوم إسرائيلي في الأول من أبريل الجاري.

وهدد بايدن بربط دعم الهجوم في غزة باتخاذ خطوات ملموسة لحماية عمال الإغاثة والمدنيين، ساعيًا للمرة الأولى للاستفادة من المساعدات الأمريكية للضغط على العدوان العسكري الإسرائيلي.

بايدن قال إن إسرائيل بحاجة إلى إعلان وتنفيذ سلسلة من الخطوات المحددة والملموسة والقابلة للقياس لمعالجة الأضرار، التي لحقت بالمدنيين والمعاناة الإنسانية وسلامة عمال الإغاثة.