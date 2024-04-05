أخبار دوليةالأخبار

بايدن لـ “نتنياهو”: احموا المدنيين في غزة وإلا ستتغير السياسة الأمريكية

5 أبريل، 2024 12:35 ص
0 0
بايدن لـ "نتنياهو": احموا المدنيين في غزة وإلا ستتغير السياسة الأمريكية

أخبار ليبيا 24

هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن بربط دعم الهجوم الإسرائيلي في غزة باتخاذ خطوات ملموسة لحماية عمال الإغاثة والمدنيين، ساعيًا للمرة الأولى للاستفادة من المساعدات الأمريكية للضغط على العدوان العسكري الإسرائيلي.

وجاء تحذير بايدن، يوم الخميس، الذي جرى نقله في مكالمة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في أعقاب هجوم إسرائيلي مميت على عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي، ما أدى إلى إطلاق دعوات جديدة من زملاء بايدن الديمقراطيين لوضع شروط على المساعدات الأمريكية لإسرائيل. وقالت إسرائيل: “إن الهجوم كان خطأ”.

أول تحذير لـ بايدن

وقاوم الرئيس الأمريكي، الداعم الدائم لإسرائيل، الضغوط لحجب المساعدات أو وقف شحن الأسلحة إلى البلاد. ويعد تحذيره المرة الأولى التي يهدد فيها بفرض شروط محتملة على المساعدات، وهو تطور يمكن أن يغير ديناميكية الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ستة أشهر.

وعن المكالمة الهاتفية قال البيت الأبيض: إن بايدن “أوضح حاجة إسرائيل إلى إعلان وتنفيذ سلسلة من الخطوات المحددة والملموسة والقابلة للقياس لمعالجة الأضرار، التي لحقت بالمدنيين والمعاناة الإنسانية وسلامة عمال الإغاثة”. وأضاف: أن “المكالمة استمرت حوالي 30 دقيقة”.

بايدن لـ "نتنياهو": احموا المدنيين في غزة وإلا ستتغير السياسة الأمريكية

وتابع البيت الأبيض: أن الرئيس “أوضح أن السياسة الأمريكية فيما يتعلق بغزة سيحددها تقييمنا للإجراء الفوري الذي ستتخذه إسرائيل بشأن هذه الخطوات”.

وواشنطن هي أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل، إذ قدمت إدارة بايدن في الغالب درعًا دبلوماسيًا لها في الأمم المتحدة.

وفي مؤتمر صحفي بعد المكالمة، رفض المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، تقديم تفاصيل حول أي تغييرات محددة ستجريها الولايات المتحدة في سياستها تجاه إسرائيل وغزة.

وأضاف، أن واشنطن تأمل أن ترى إعلانا عن خطوات إسرائيلية في “الساعات والأيام المقبلة”.

 

الوسوم
5 أبريل، 2024 12:35 ص
0 0

المزيد من الأخبار

image 6483441 3

37 قتيلاً خلال 424 غارة أمريكية وبريطانية على اليمن.. حصيلة 3 أشهر

5 أبريل، 2024 12:32 ص
image 6483441 2

معبر راس جدير تحت سيطرة قوات حكومة الدبيبة

4 أبريل، 2024 11:13 م
المرعاش: الغرياني "العميل" معول هدم مأجور من مصلحته استمرار الدبيبة

المرعاش: الغرياني “العميل” معول هدم مأجور من مصلحته استمرار الدبيبة

4 أبريل، 2024 11:08 م
unnamed 2

قبل ” الدبيبة” بـ24 ساعة.. إفطار يجمع أهالي مصراتة بالقيادات العسكرية والسياسية

4 أبريل، 2024 11:20 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى