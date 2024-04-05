بايدن لـ “نتنياهو”: احموا المدنيين في غزة وإلا ستتغير السياسة الأمريكية

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هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن بربط دعم الهجوم الإسرائيلي في غزة باتخاذ خطوات ملموسة لحماية عمال الإغاثة والمدنيين، ساعيًا للمرة الأولى للاستفادة من المساعدات الأمريكية للضغط على العدوان العسكري الإسرائيلي.

وجاء تحذير بايدن، يوم الخميس، الذي جرى نقله في مكالمة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في أعقاب هجوم إسرائيلي مميت على عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي، ما أدى إلى إطلاق دعوات جديدة من زملاء بايدن الديمقراطيين لوضع شروط على المساعدات الأمريكية لإسرائيل. وقالت إسرائيل: “إن الهجوم كان خطأ”.

أول تحذير لـ بايدن

وقاوم الرئيس الأمريكي، الداعم الدائم لإسرائيل، الضغوط لحجب المساعدات أو وقف شحن الأسلحة إلى البلاد. ويعد تحذيره المرة الأولى التي يهدد فيها بفرض شروط محتملة على المساعدات، وهو تطور يمكن أن يغير ديناميكية الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ستة أشهر.

وعن المكالمة الهاتفية قال البيت الأبيض: إن بايدن “أوضح حاجة إسرائيل إلى إعلان وتنفيذ سلسلة من الخطوات المحددة والملموسة والقابلة للقياس لمعالجة الأضرار، التي لحقت بالمدنيين والمعاناة الإنسانية وسلامة عمال الإغاثة”. وأضاف: أن “المكالمة استمرت حوالي 30 دقيقة”.

وتابع البيت الأبيض: أن الرئيس “أوضح أن السياسة الأمريكية فيما يتعلق بغزة سيحددها تقييمنا للإجراء الفوري الذي ستتخذه إسرائيل بشأن هذه الخطوات”.

وواشنطن هي أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل، إذ قدمت إدارة بايدن في الغالب درعًا دبلوماسيًا لها في الأمم المتحدة.

وفي مؤتمر صحفي بعد المكالمة، رفض المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، تقديم تفاصيل حول أي تغييرات محددة ستجريها الولايات المتحدة في سياستها تجاه إسرائيل وغزة.

وأضاف، أن واشنطن تأمل أن ترى إعلانا عن خطوات إسرائيلية في “الساعات والأيام المقبلة”.