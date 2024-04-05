النفط يواصل مكاسبه الأسبوعية وبرنت يقفز فوق الـ 91 دولارا بسبب التوترات الجيوسياسية

أخبار ليبيا 24

واصلت أسعار النفط مكاسبها، اليوم الجمعة، متجهةً لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي، بدعم من التوترات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط والمخاوف بشأن تشديد العرض والتفاؤل بشأن نمو الطلب العالمي على الوقود مع تحسن الاقتصادات.

وصعد خام برنت 59 سنتا بما يعادل 0.7 بالمئة إلى 91.24 دولار للبرميل. وسجل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 87.02 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 43 سنتًا، أو 0.5٪.

واستقر الخامان القياسيان عند أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر يوم الخميس.

ومن المنتظر أن يحقق برنت وخام غرب تكساس الوسيط مكاسب تزيد عن 4% هذا الأسبوع، ليرتفعا للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن تعهدت إيران، ثالث أكبر منتج في أوبك، بالانتقام من إسرائيل بسبب هجوم أسفر عن مقتل عسكريين إيرانيين رفيعي المستوى.

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم على مجمع السفارة الإيرانية في سوريا يوم الاثنين.

وقال مسؤول في حلف شمال الأطلسي، الخميس، إن الهجمات المستمرة الأوكرانية، بطائرات بدون طيار، على مصافي التكرير في روسيا، ربما عطلت أكثر من 15% من الطاقة الإنتاجية الروسية، ما أضر بإنتاج الوقود في البلاد.

تقلص إمدادات النفط

وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، في إطار ما يعرف بأوبك+، هذا الأسبوع على سياسة إمدادات النفط دون تغيير وضغطت على بعض الدول لزيادة الالتزام بتخفيضات الإنتاج.

وتقلصت إمدادات النفط الثقيل على مستوى العالم بعد أن خفضت المكسيك والإمارات العربية المتحدة صادرات هذه الدرجات.

ويأتي ذلك وسط نمو قوي للطلب العالمي على النفط قدره 1.4 مليون برميل يوميا في الربع الأول، حسبما ذكر محللو مصرف “جيه بي مورجان” في مذكرة.

وقالوا: “تقدر مؤشرات الطلب عالية التردد لدينا أن إجمالي استهلاك النفط في مارس بلغ في المتوسط 101.2 مليون برميل يوميا، أي ما يزيد 100 ألف برميل يوميا عن تقديراتنا المنشورة”.

وينتظر المستثمرون تقرير التوظيف الأمريكي لشهر مارس، في وقت لاحق اليوم الجمعة، للحصول على مزيد من الدلائل حول صحة الاقتصاد الأمريكي واتجاه سياسته النقدية.