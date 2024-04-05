بينها ترهونة وبني وليد.. اللواء 444 قتال ينشر قوات “ملثمة” بخمس مدن ليبية

أخبار ليبيا 24

نشر اللواء 444 قتال التابع لرئاسة أركان الجيش الليبي في طرابلس صور لانتشار قواته في كل من ترهونة وبني وليد والعربان والشقيقة وغريان. وأظهرت الصور انتشار عناصر “ملثمة” على الطرقات ومفارق الشوارع داخل المدن.

وقال اللواء 444 قتال، اليوم الجمعة في رسالة موجهة لسكان تلك المدن، إن نشر هذه المفارز يأتي “من أجل راحتكم وأمنكم”.

اللواء 444 قتال: هدفنا نشر الأمان

وكتب اللواء 444 قتال على ” فيس بوك”: “مفارز الجيش الليبي من أبنائكم الأبطال في هذه الأيام المباركات وعلى مدار 24 ساعة وفي ساعات الصيام، يقفون في الطرقات في مداخل ومخارج مدينة ترهونة وبني وليد والعربان والشقيقة وغريان من أجل راحتكم وأمنكم”.

وأضاف، أن “نشر المفارز جاء في نقاط وتمركزات مهمة تقطع خطوط التهريب وتحفظ الأمن والأمان للمواطنين، وفي طرقات يعبر منها اليوم المواطنون بأمان وقبل سنوات قلائل كانت بؤرًا للإجرام والخطف والحرابة”.

وفي مطلع أبريل الجاري نشر اللواء 444 قتال لانتشار مفارزه في معبر راس أجدير الحدودي مع تونس.

وقال اللواء: إنها لـ “المرابطين بمعبر راس جدير، والذين يشاركون من ضمن مجموعة عمليات الجيش الليبي المكلفة بحفظ الأمن ومحاربة المهربين والخارجين عن القانون”.

وقبلها بيومين قال اللواء 444 إن مفارزه تواصل قطع خطوط التهريب في امتداد مئات الكيلومترات، وتمكّنت من نصب عدة كمائن وسط الصحراء لقطع خطوط التهريب وضبط عدد من المهربين في الصحراء الغربية لليبيا.

واللواء 444 قتال المعروف بـ “الأربعات”، هو لواء تابع لمنطقة طرابلس العسكرية في رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي التابعة للحكومة منتهية الولاية. ويرأسه عميد محمود حمزة، الذي سبق احتجازه من قبل “جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة” في أغسطس 2023، ما تسبب في اندلاع قتال داخل العاصمة طرابلس، انتهى بإطلاق سراحه.