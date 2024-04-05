القبض على وافد سرق مبلغا ماليا من إحدى الصيدليات في بنغازي

أخبار ليبيا 24

ألقى مركز شرطة البركة التابع لمديرية أمن بنغازي، القبض على وافد يحمل الجنسية التشادية قام بسرقة مبلغ مالي قدره 4 آلاف دينار من إحدى الصيدليات بمنطقة الماجوري.

وذكرت مديرية أمن بنغازي في بيان لها، أن المواطن مالك الصيدلية قدم شكوى ضد مجهول قام بفتح الباب الخاص بالصيدلية وسرق مبلغ مالي وقدره 4 آلاف دينار، مشيرة إلى أنه على الفور أصدر رئيس مركز شرطة البركة طارق نجم، تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين.

وقالت المديرية أنه تم خروج أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة وعند انتهائهم من عمليات التحري وجمع المعلومات ومراجعة كاميرات المراقبة، تبين أن أحد الأشخاص دخل إلى الصيدلة وكان أحد الأشخاص في انتظاره في الخارج، حيث تم تحديد هوية أحد الشخصين وتمكن أعضاء التحريات من ضبطه والانتقال به إلى المركز.

وأشارت المديرية إلى أنه بالاستدلال معه تبين أنه يُدعى م.ح.ي من مواليد 1975 تشادي الجنسية، واعترف بسرقته للمبلغ بالتعاون مع أحد الأشخاص تشادي الجنسية جاري البحث عنه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.

وافد مصري يبيع المخدرات

وفي سياق منفصل، تمكن قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي من ضبط حلاق يحمل الجنسية المصرية يمتهن بيع مادة الحشيش وحبوب الهلوسة داخل محل للحلاقة يعمل، وأوضحت المديرية أنه عند ضبطه قاوم رجال الأمن وحاول الفرار.