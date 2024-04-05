“العمليات المشتركة”: تحرير سيدة اختطفت من مصراتة واقتيدت إلى سرت

أخبار ليبيا 24

أعلنت قوة العمليات المشتركة عن تحرير سيدة اختطفت داخل أحد أحياء مدينة مصرات ظهيرة أمس الخميس، أثناء استقلالها لسيارتها.

وقالت القوة في بيان لها حول تفاصيل الحادثة: “بعد ورود بلاغ عن اختفاء إحدى السيدات داخل أحد أحياء مدينة مصراتة ظهيرة يوم الخميس أثناء استقلالها لسيارتها، على الفور باشرت قوة العمليات المشتركة في جمع المعلومات والتقصي حول الواقعة”.

وأوضحت القوة أن المعلومات أفضت إلى التأكد من تعرض السيدة لعملية اختطاف على يد عصابة إجرامية.

وتابعت قوة العمليات المشتركة: “مباشرة تم تحديد مكان تواجد الرهينة الواقع بأحد ضواحي مدينة سرت والتعرف على هوية الخاطفين، ومن خلال التعاون مع الأجهزة الأمنية العاملة بمدينة سرت، تم الوصول إلى الرهينة وتحريرها والقبض على أحد الجناة تمهيداً لتسليمه للجهات القضائية”.

فتح محضر جمع استدلال

وأشارت قوة العمليات المشتركة أنه لا يزال البحث مستمراً على باقي المتورطين في عملية الاختطاف. وقد اتخذت الإجراءات القانونية بفتح محضر جمع استدلال بمركز الشرطة المختص.

وتوجهت قوة العمليات المشتركة بخالص الشكر إلى الزملاء بالقاطع الحدودي الأول والدعم المركزي سرت والأجهزة الأمنية العاملة بمدينة سرت.

وتتشكل وتوجهت قوة العمليات المشتركة التي أمر عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بتشكيلها، بصفته وزيراً للدفاع، من اللواءين (444) و(52)، والكتيبة (166) وأجهزة الردع، ودعم الاستقرار والأمن العام، و”مكافحة الإرهاب” وقوة العمليات المشتركة، وجهاز الطيران الإلكتروني، وتمتلك عتاداً قوامه 450 آلية.