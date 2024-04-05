الحاسي يتهم النائب العام بالفساد وحماية علي الدبيبة

أخبار ليبيا 24

اتهم خليل الحاسي الصحفي والإعلامي الصديق الصور النائب العام، بـ ارتكاب مخالفات عديدة من بينها إلغاء “النشرة الحمراء” الصادرة بحق علي الدبيبة، ابن عم عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة «المنتهية الولاية، وزوج شقيقته.

وأضاف الحاسي في تصريحات له عبر برنامج يقدمه على الشبكة العنكبوتية “الإنترنت” وتابعته “أخبار ليبيا 24″، أن الصديق الصور ألغى “الإنابة القضائية” التي طلبها “عبد القادر رضوان”، النائب العام السابق الراحل، ضد علي ونجله إبراهيم في بريطانيا.

الحاسي: “الصور” متورط مع “الككلي” في قضية “بابلو إسكوبار أفريقيا”

وأشار الحاسي إلى أن مخالفات الصديق الصور لم تتوقف عند عائلة الدبيبة، موضحا أن النائب العام تربطه علاقات مع عبد الغني الككلي الشهير بـ “غنيوة” رئيس جهاز دعم الاستقرار، الذي شكله المجلس الرئاسي السابق، متهما مكتب النائب العام بـ التورط في قضية “عبد الرحيم الفيتوري” المحكوم مرتين بالمؤبد، واصفا أياه بـأنه “بابلو إسكوبار أفريقيا”.

و كانت الشرطة الدولية “الإنتربول” قد أصدرت مذكرة توقيف ضد علي الدبيبة، في مايو من عام 2014، على خلفية تهم عديدة من بينها اختلاس أموال عامة سلمت إليه بحكم وظيفته، والإضرار الجسيم بالمال العام، وغسل الأموال.

وفجَّرت الاتهامات التي وجها “الحاسي” للسلطة القضائية في ليبيا بـ الفساد والرشوة حالة من الغضب العارم، بعدما تحولت إلى قضية رأي عام، وسط مطالب بإجراء تحقيق عاجل وشفاف، حفاظاً على المؤسسة الوحيدة في ليبيا التي لاتزال موحدة وغير منقسمة.