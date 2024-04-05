الجعفري: إجمالي العينات المرجعية المسحوبة من أهالي مفقودي إعصار دانيال بلغ 2187 عينة

أخبار ليبيا 24

قال المتحدث باسم الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين، عبد العزيز الجعفري، إن عدد الجثث المستخرجة بالكامل من ضحايا الفيضانات والسيول التي تم إعادة دفنها بلغ 3779 جثة.

وأوضح الجعفري في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24، اليوم الجمعة، أن الجثث التي دفنت في مقابر جماعية في أول أيام كارثة إعصار دانيال، والتي تم استخراجها من مقبرة الظهر الحمر بلغت 1739 جثة، والتي استخرجت من مقبرة مرتوبة بلغت 1661 جثة.

وأكد الجعفري أنه تم إعادة دفن الجثث دفنا إسلاميا وشرعيا في مقبرة الفتائح بعد سحب عينات الحمض النووي منها.

وأضاف الجعفري، إن باقي العدد تم انتشاله من المباني المدمرة والبحر، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها وسحبت العينات منها ودفنها أيضا، مؤكداً أن العمل في مدينة درنة مستمر وأن الفرق تتواجد لاستكمال مهامهم وواجبهم الإنساني والوطني.

وأشار الجعفري إلى أن إجمالي ملفات المفقودين التي تم فتحها بلغ حتى الآن 2880 ملفا، وإجمالي العينات المرجعية التي سحبت من أهالي المفقودين بلغ 2187 عينة.

إعصار مدمر يضرب شرق البلاد

وفي العاشر من سبتمبر من العام الماضي، اجتاح إعصار مدمر عدة مناطق شرقي ليبيا، وخلف دمارا كبيرا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.

واجتاح الإعصار دانيال، بسرعة بلغت 180 كيلومترا في الساعة مع كميات قياسية من المياه، سدين يعود تاريخهما إلى السبعينيات، ما أدى إلى إطلاق ملايين الأمتار المكعبة من المياه التي ضربت بعنف غير مسبوق منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، والتي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء وبلدات بأكملها.