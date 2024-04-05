الأرصاد: طقس معتدل شمالا وحار جنوبا

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء درجات الحرارة معتدلة على أغلب مناطق شمال ليبيا، إذ تتراوح ما بين (21–28) مع رياح شمالية تنشط على المناطق الساحلية أحيانا.

وأشار المركز إلى ارتفاع نسبي للحرارة على مناطق الوسط والجنوب ويتراوح ما بين (32-35) مئوية مع رياح شرقية نشطة السرعة على بعض مناطق الجنوب الغربي مثيرة للأتربة والغبار.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة زيادة طفيفة بداية الأسبوع على المناطق الغربية.

الأرصاد: تفاصيل حالة الطقس

وحالة السماء في شمال غرل ليبيا صافية إلى ظهور بعض السحب. والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على بعض المناطق.

وبحسب الأرصاد، فإن درجات الحرارة القصوى في هذه المنطقة تتراوح ما بين (23–29) مئوية على أغلب المناطق وتسجل زيادة طفيفة يوم الغد، وفق توقعات الأرصاد.

ومن الخليج وحتى أمساعد، السماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على أغلب المناطق الساحلية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (21–27) مئوية وتصل إلى (30) مئوية على إجدابيا وتسجل تراجعا يوم الغد.

وفي جنوب غرب ليبيا السماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، قد تسبب في إثارة الأتربة على بعض المناطق.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (32–35) مئوية.

أمّا في جنوب شرق ليبيا، فالسماء كذلك صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (32–35) مئوية.