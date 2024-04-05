أمن بنغازي: ضبط متعاطٍ ضرب والدته.. وأتلف أثاث المنزل

أخبار ليبيا 24

قبضت شرطة مركز سيدي خليفة على شخص متعاطٍ لـ “حبوب الهلوسة” بتهمة الاعتداء بالضرب على والدته وإتلاف أثاث المنزل.

وتلقى مركز شرطة سيدي خليفة شكوى من قبل مواطنة ضد ابنها، إذ أفادت الأم -في شكواها- بأن ابنها يتعاطى المخدرات ويتلفظ بألفاظ مُخلة بالآداب وقام بإتلاف أثاث المنزل.

وقالت مديرية أمن بنغازي، إن رئيس مركز شرطة سيدي خليفة “عقيد ربيع الورفلي” أصدر فور تلقي الشكوى تعليماته بضبط الابن.

وأضافت، أن بوصول أعضاء التحريات رفقة “الأم الشاكية” شوهد ابنها وهو في حالة غير طبيعية. وقالت: “جرى التعامل معه وضبطه وإيداعه بالحجز القانوني للمركز إلى حين عرضه على النيابة العامة”.

زوج يعتدي على زوجته

وفي واقعة اعتداء سابقة ألقى مركز شرطة الفعكات في بنغازي القبض على زوج اعتدى على زوجته وهددها بحرق المنزل والقتل بواسطة سلاح ناري نوع خرطوش.

وقالت مديرية أمن بنغازي إن المواطنة (ف.ع.ع) هرعت إلى مركز شرطة الفعكات وأفادت بأن زوجها اعتدى عليها وهددها بالقتل وحرق المنزل بواسطة سلاح ناري نوع خرطوش.

وأضافت المديرية، كما أن الزوجة أفادت بأن زوجها قام بتكسير أثاث المنزل والتلفظ بألفاظ غير أخلاقية في نهار رمضان.

وقالت المديرية، إن رجال الشرطة تعاملوا- فور صدور التعليمات- مع الزوج وضبط وبحوزته سلاح ناري نوع خرطوش، وأحيل إلى النيابة العامة فور استكمال الاستدلال معه.