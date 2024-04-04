وزير الدفاع الإسرائيلي..لاحقت الإرهابيين في ليبيا

أخبار ليبيا 24

ادّعى وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت في مؤتمر صحفي، أنه كان يحارب الارهابيين في ليبيا ، بعد أن قيل له أنهم يهاجمونه في الوقت الراهن.

إذ صرح خلال جلسة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست مساء الثلاثاء، “عندما كنت ألاحق الإرهابيين في تونس وليبيا ولبنان والضفة الغربية كان من يهاجمني لا يزال في روضة الأطفال” وفق لما نقلته قناة «روسيا اليوم» .ولم يبين غالانت من هم تحديداً الإرهابيين الذين كان يلاحقهم في ليبيا، مما يثير شكوكاً كثيرة في ما مدى دقة وصحة ما جاء به.

إسرائيل مستعدة لمهاجمة من يقف ضدها

وقدم غالانت خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، مراجعة عملياتية واستعرض سير العمل في قطاع غزة، وقال: “نحن في حرب متعددة الساحات، هجوميا ودفاعيا” واشار بشكل غير مباشر للهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية بدمشق ، إذ اكد أنهم مستعدون للقيام بعمليات حربية ضد أي دولة تقف ضدهم في الشرق الأوسط.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه لمناطق مختلفة في قطاع غزة لليوم 180 على التوالي، رغم قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وحسب آخر حصيلة رسمية، فقد بلغت حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى نحو 32 ألفا و782 شهيدا، و75 ألفا و300 جريح، وفقا لوزارة الصحة بغزة.