معبر راس جدير تحت سيطرة قوات حكومة الدبيبة

أخبار ليبيا 24

أعلن اللواء عبد الحكيم الخيتوني، رئيس الغرفة الأمنية المشتركة، اليوم الخميس، تسلُّم مهام تأمين منفذ رأس اجدير الحدودي، من رئاسة الأركان العامة لقوات حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية.

وبصفته رئيس إدارة إنفاذ القانون، قال “الخيتوني”: “إن وزير الداخلية في حكومة الوحدة عماد الطرابلسي كلف الإدارة بالبقاء في المنفذ إلى حين تسليمه للأجهزة المعنية المكلفة بصيانته وإعادة هيكلته ومن ثم تشغيله” في فيديو نشرته صفحة الإدارة بموقع “فيس بوك”.

ولا تزال الغرفة الأمنية تسيطر على معبر راس جدير، ولا صحة للأخبار المتناقلة عن انسحاب قوات الغرفة من المعبر.

وفي 27 مارس الماضي، أصدر وزير الداخلية قرارا رقم 389 لسنة 2024، يقضي بتشكيل غرفة مشتركة بالتنسيق مع رئاسة الأركان العامة ومكتب النائب العام، تتولى بسط الأمن والنظام في المنطقة الحدودية مع تونس، الممتدة من البحر شمالا حتى حدود منطقة العسة جنوبا.

محاربة للمهربين بإغلاق المعبر

وأكد الطرابلسي، العمل لإعادة فتح المنفذ مع عدم السماح بحدوث أي انتهاكات أخرى لرجال الشرطة والأمن، موضحا أن المنفذ تعرض في 18 مارس الماضي إلى هجوم من قبل مهربين أدى إلى نهبه وإتلاف عديد الآليات العسكرية.

وأوضح أنه فور الانتهاء من التقييم ستحيل الوزارة تقريرًا بالخصوص إلى رئيس الحكومة ليجرى فتح المعبر من قبل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المعنية.

وفي محاولة لاحتواء الوضع المتوتر مع أعيان وحكماء مدينة زوارة، اجتمع المجلس الرئاسي مع مكونات المدينة السياسية والعسكرية، وبحضور عمداء بلديات: كاباو، وجادو، ووازن، والقلعة، ونالوت، ويفرن.