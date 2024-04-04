مصلحة المطارات بطرابلس..توقع مذكرة تفاهم مع مستثمرين أجانب

أخبار ليبيا 24

أعلنت مصلحة المطارات عن توقيع مذكرة تفاهم مع “تيرمنال يابي” التركية ومجموعة “اي آر جي انتيرناشونال” الإنجليزية للاستثمار في مطار طرابلس الدولي، الذي طال موعد افتتاحه.

وقال المكتب الإعلامي لمصلحة المطارات إن الشركتان قدمتا مقترحاً لوزارة المواصلات لتشكيل ائتلاف بينهما لتمويل مشروع مطار طرابلس الجديد استناداً إلى خبرتهما الواسعة في مجال الاستثمار في المطارات، ومن المتوقع أن يساهم هذا التعاون في تطوير البنية التحتية، وتأهيل المطار وتشغيله وتحسين الخدمات المقدمة بما يتماشى مع المعايير والمتطلبات المنصوص عليها من قِبل منظمة الطيران المدني الدولية.

مستثمرين أجانب لإنعاش الإقتصاد

ويأتي هذا التعاون مع الشركتين المستثمرين لتخفيف العبء على الميزانية العامة للدولة، إذ تمول هاتين الشركتين المشروع، إذ تهدف المذكرة لوضع وتحديد الأسس الفنية والمالية التي سيتم الاتفاق عليها بين الأطراف للمضي قدماً في توقيع عقد نهائي لمشروع الاستثمار، حسب تصريحات المكتب الإعلامي.

وحضر التوقيع عضو مجلس الدولة الاستشاري كامل الجطلاوي، ووكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي خالد السويسي، مساعد رئيس المصلحة محمد فساطوي، إضافة إلى عدد من مديري الإدارات والمكاتب بالمصلحة.

أشار المكتب الإعلامي إلى إن المشروع يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الدولي وجذب الاستثمارات الأجنبية وعودة شركات الطيران العالمية لاستئناف رحلاتها الجوية من وإلى ليبيا وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطيران في البلاد.

وتعمل مصلحة المطارات على التشبيك مع شركات الطيران العالمية وتمثيل ليبيا في المحافل الدولية، إذ شارك وفد عن المصلحة في شهر فبراير الماضي في مؤتمر مجلس المطارات الإقليمي الأفريقي «2024 ACI AFRICA»، الذي استضافته مصر. ويهدف المؤتمر إلى وضع استراتيجية متكاملة تسهم في صياغة السياسات، والتعرف على أحدث وسائل تكنولوجيا الطيران، لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال صناعة النقل الجوي، بالإضافة لتحسين الخدمات للمسافرين