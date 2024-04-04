محذرا الانجرار خلف قرار المقريف.. حماد: البنية التحتية للمؤسسات الدراسية تتعارض مع نظام اليوم الدراسي الكامل

أخبار ليبيا 24

حذر أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية، مراقبات التعليم بكافة البلديات دون استثناء من الانجرار خلف القرارات الباطلة من وزارة التعليم بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بشأن نظام اليوم الدراسي الكامل.

وكان قد أصدر وزير التعليم بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية موسى المقريف القرار رقم 346 لسنة 2024 والذي يقضي من خلاله تطبيق نظام دراسة اليوم الكامل بشكل تجريبي في بعض المؤسسات التعليمية.

ووجه حماد، كتابا إلى وزير التربية والتعليم بالحكومة الليبية جمعة الجديد، أكد فيه بطلان القرار المرقم الصادر 346 لسنة 2024 والصادر عن وزير تعليم حكومة الوحدة الوطنية.

ونبه، رئيس الحكومة في كتابه الجهات والمؤسسات والمراكز التعليمية التابعة لوزارة التعليم بعدم الالتفات إلى هذا القرار.

وأكد حماد أن النظام الذي يحاول مصدر هذا القرار أن يطبقه يفتقر للمقومات اللازمة لنجاحه علميا وعمليا وجاء دون دراسة مسبقة لبيان مدى إمكانية تطبيقه في الوضع الراهن.

البنية التحتية للمؤسسات الدراسية

وأشار رئيس الحكومة، إلى أن نظام اليوم الدراسي الكامل يقتضي أن يتواجد الطلاب في المدارس في الفترتين الصباحية والمسائية وهو ما يتعارض مع البنية التحتية حاليا للمؤسسات الدراسية.

وحذر حماد جميع مراقبات التعليم في جميع البلديات دون استثناء بعدم الانجرار وراء مثل هذه القرارات المعيبة، مؤكدا بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال أي مخالفات لهذه التعليمات.