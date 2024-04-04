ماكرون: روسيا تهددنا وأقحمت أوكرانيا و”حرفت مكالمة دبلوماسية”

اشتعلت حرب التصريحات بين فرنسا وروسيا، على خلفية اتهام السلطات الروسية، للمخابرات الفرنسية، بالضلوع في اعتداء موسكو، ووصل الأمر أن خرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، ليهاجم روسيا، لأن تصريحات مسؤوليها تنطوي على “تهديد”.

بدأ الأمر بمكالمة هاتفية أجراها وزير الجيوش الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، وهي خطوة دبلوماسية جريئة، فلم يتواصل الوزيران منذ أمد بعيد، والهدف من الاتصال كان تبادل المعلومات حول هجوم موسكو الذي تبناه تنظيم «داعش»، بحسب الرواية الفرنسية.

رواية روسية مختلفة

أما روسيا، فقد قالت تفاصيل أخرى عن الاتصال الهاتفي، ورأت أن الاستخبارات الفرنسية قد تكون متورطة في اعتداء موسكو، وأن الوزير الفرنسي تحدث عن “فتح باب التفاوض حول ما يحدث في أوكرانيا”.

“ماكرون” كذب التصريحات الروسية، وأكد أن الهدف من المكالمة كان فقط “نقل معلومات” إلى روسيا حول الاعتداء، تساعدها في فهم القضية.

وشدد الرئيس الفرنسي على أن السلطات الروسية “تلاعبت بالمعلومات، في تقريرها حول المكالمة الهاتفية والأمور التي تطرق لها الوزيران.

وأكدت فرنسا أن موقفها لا يزال ثابتا بشأن ما يحدث في أوكرانيا، إذ ترى أن روسيا تعتدي على أراضي أوكرانية، وأن أوكرانيا تستحق المساعدة العسكرية حتى تهزم موسكو وتسترد أرضها.

وأعلنت فرنسا، مؤخرا، أنها سترسل المئات من المدرعات القديمة والصواريخ (الأرض جو) الجديدة إلى أوكرانيا، لتحقيق التفوق العسكري على الجيش الروسي الذي يحتل أراضيها.