قزيط: الديبية يواصل "علف" المليشيات و"تسمينها" للحفاظ على منصبه

أخبار ليبيا 24

قال بلقاسم قزيط، عضو مجلس الدولة، إن حكومة الدبيبة منتهية الولاية لن تلجأ إلى إخلاء طرابلس من الميليشيات سواء بسبب الهجوم على منزل الدبيبة أو لسبب أخر.

قزيط: حكومة الدبيبة فقدت شرعيتها السياسية والشعبية

وأوضح قزيط في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن حكومة الدبيبة فقدت شرعيتها السياسية والشعبية، مشددا على أنه لا حصانة لحكومة الدبيبة منتهية الولاية من شعبها إلا عن طريق “خراب” الميليشيات، لافتا إلى أنها ستواصل “علف” المليشيات و”تسمينها”.

قزيط: لا حصانة لحكومة الدبيبة من شعبها إلا عن طريق “خراب” الميليشيات

وأثار الهجوم بقذائف “آر.بي.جي”، على منزل ومكتب تابعين لـ عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية، وابن شقيقته، في حي الأندلس وسط طرابلس، تساؤلات حول دلالاته خاصة بعد التعهد بإخلاء العاصمة من الميليشيات، بعد رمضان.

الطرابلسي: لن يكون هناك وجود بلتشكيلات المسلحة داخل العاصمة بعد رمضان

وكان عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف في حكومة الدبيبة منتهية الولاية، قال في فبراير الماضي إنه لن يكون هناك وجود لأجهزة الردع ودعم الاستقرار واللواء 444 والأمن العام والشرطة القضائية داخل العاصمة، محددا نهاية شهر رمضان أقصى موعد لإخلاء العاصمة من هذه الأجهزة وكل التشكيلات المسلحة الأخرى.

ورغم التشكيك في الهجوم، إلا أن تساؤلات طرحت حول ما إذا كان هذا الهجوم استباقا من الميليشيات لعملية إخراجها من العاصمة طرابلس التي تخضع لفوضى أمنية منذ سنوات.