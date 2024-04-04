قبل ” الدبيبة” بـ24 ساعة.. إفطار يجمع أهالي مصراتة بالقيادات العسكرية والسياسية

أخبار ليبيا 24

نظّم أهالي مدينة مصراتة إفطار جماعي ككل عام في العشر الأواخر من الشهر الفضيل، ضاربين عرض الحائط مطالبات “الدبيبة” بتأجيل إقامة الإفطار، بسبب تزامنه مع موعد إفطار الدبيبة الذي ينوي القيام به غداً الجمعة في الحديقة المركزية بالمدينة.

وقامت جهات تابعة للدبيبة بالضغط على الجهة المنسقة للإفطار؛ لتأجيله، وعرضت عليهم مبالغ مالية للانصياع لطلبهم، ولكن لم يستجب أهالي المدينة لهذه المطالبات، وضم الإفطار قيادات عسكرية وسياسية بارزة في مصراتة.

ويعمل الدبيبة على التحشيد لإفطار الغد، وذلك بتوفير حافلات نقل من طرابلس إلى مصراتة لحضور الإفطار معه، على الرغم من الاستياء الشعبي من حكومته في ظل ارتفاع وغلاء الأسعار.

أهالي مصراتة يطالبون برحيل الدبيبة

ويواجه إبن مدينة مصراتة عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية، غضب شعبي كبير من ابناء مدينته، الذين خرجوا في تظاهرات الشهر الماضي منددين بحكومته ومطالبين برحيله وإقامة الانتخابات بعد إدخال البلاد في ازمة اقتصادية بسبب توسع حكومته في الإنفاق العام، ليتّبع المصرف المركزي سياسات تلفيقية لإنقاذ الاقتصاد على حساب المواطن البسيط، بفرض سعر رسم مرتفع على النقد الأجنبي .

وفي ذات السياق طالب “تجمّع نواب مصراتة” الذي يضم أعضاء من البرلمان ومن المجلس الأعلى للدولة، خلال لقائه مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي في شهر يناير، بتشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة تشرف على الانتخابات من أجل الخروج من حالة الانسداد السياسي.